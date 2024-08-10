WSI

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

NamaWSI

KedudukanNo.2315

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran800,029,840.6947771

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,242,875,064.5021865

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.6035545295663556,2024-08-10

Harga Terendah0.000888420167768985,2025-09-25

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

