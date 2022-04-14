Volum 24j (USD)
0
Pasangan Perdagangan Niaga Hadapan
0
Pasangan Perdagangan Tanpa Yuran
0
Papan Pendahulu Niaga Hadapan
Hangat
Pemeroleh keuntungan
Baharu
Hangat
Pemeroleh keuntungan
Baharu
Data Besar Niaga Hadapan
Dapatkan data masa nyata tentang perdagangan dan posisi Niaga hadapan, nisbah panjang/pendek dan pembubaran, serta lihat apa yang mereka lakukan dengan portfolio mereka.
Mengapa MEXC Futures?
Yuran Terendah dalam Pasaran
Berdagang untuk menikmati yuran terendah! -- yuran pembuat niaga hadapan, -- yuran pengambil niaga hadapan.
Token Paling Sohor Kini
Penyenaraian terpantas, pelbagai pilihan kripto, menyokong 600+ pasangan perdagangan niaga hadapan, dan menawarkan leveraj sehingga --x, boleh laras secara bebas.
Kecairan terbaik industri
Lebih 90% pasangan perdagangan menawarkan kecairan teratas, memastikan kestabilan semasa keadaan pasaran yang melampau untuk mengelakkan pembubaran yang tidak dijangka.
Pengguna Didahulukan
Sokongan pelanggan 24/7, menangani isu pengguna dengan pakar dan segera.
Apakah itu Perdagangan Niaga Hadapan?
Video ini membimbing anda melalui asas perdagangan niaga hadapan dan akan membolehkan anda memahami perdagangan niaga hadapan dalam masa yang singkat.
Mulakan perjalanan perdagangan niaga hadapan anda sekarang dengan mengklik butang di bawah!
Perihal MEXC Futures
Imbas untuk memuat turun AplikasiiOS dan Android