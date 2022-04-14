ExchangeDEX+
Produk Niaga Hadapan

Niaga Hadapan USDT-M

Niaga Hadapan Kekal menggunakan USDT sebagai cagaran

Berdagang

Niaga Hadapan Coin-M

Niaga Hadapan Kekal menggunakan kripto asas sebagai cagaran

Berdagang

Niaga Hadapan USDC-M

Niaga hadapan diselesaikan dalam USDC

Nantikan

Data Besar Niaga Hadapan

Dapatkan data masa nyata tentang perdagangan dan posisi Niaga hadapan, nisbah panjang/pendek dan pembubaran, serta lihat apa yang mereka lakukan dengan portfolio mereka.

Mengapa MEXC Futures?

Yuran Terendah dalam Pasaran

Berdagang untuk menikmati yuran terendah! -- yuran pembuat niaga hadapan, -- yuran pengambil niaga hadapan.

Token Paling Sohor Kini

Penyenaraian terpantas, pelbagai pilihan kripto, menyokong 600+ pasangan perdagangan niaga hadapan, dan menawarkan leveraj sehingga --x, boleh laras secara bebas.

Kecairan terbaik industri

Lebih 90% pasangan perdagangan menawarkan kecairan teratas, memastikan kestabilan semasa keadaan pasaran yang melampau untuk mengelakkan pembubaran yang tidak dijangka.

Pengguna Didahulukan

Sokongan pelanggan 24/7, menangani isu pengguna dengan pakar dan segera.

Apakah itu Perdagangan Niaga Hadapan?

Video ini membimbing anda melalui asas perdagangan niaga hadapan dan akan membolehkan anda memahami perdagangan niaga hadapan dalam masa yang singkat.

Mulakan perjalanan perdagangan niaga hadapan anda sekarang dengan mengklik butang di bawah!

Perihal MEXC Futures

Ketahui lebih lanjut tentang Niaga Hadapan

