Cara Menyertai

Selesaikan Tugas
Selesaikan tugas untuk mendapatkan tekaan
Teka Harganya
Ramalkan harga bagi minit seterusnya
Kongsi Ganjaran
Kongsi ganjaran berdasarkan kedudukan—lebih tepat ramalan anda, lebih besar bahagian anda.

Peraturan Acara

  1. Pengguna mesti memenuhi syarat kelayakan dan melengkapkan langkah yang diperlukan untuk menuntut ganjaran acara.
  2. Akaun Market Maker dan akaun institusi tidak layak untuk menyertai acara ini.
  3. Sub-akaun juga tidak layak untuk menyertai acara ini secara bebas. Untuk pengiraan akhir, jumlah dagangan sub-akaun akan digabungkan dengan akaun utama.
  4. Sesuatu ramalan dianggap tepat jika ia memenuhi syarat berikut: (Harga Diramal - Harga Penutup Minit Seterusnya) / (Harga Penutup Minit Seterusnya) ≤ Kadar Ramalan.
  5. Ganjaran pengguna baharu tersedia kepada pengguna yang melengkapkan kedua-dua deposit pertama dan dagangan Niaga Hadapan pertama mereka selepas acara bermula. Kelayakan adalah terhad kepada akaun yang mendaftar dalam tempoh 180 hari yang lalu.
  6. Dagangan Niaga Hadapan dengan yuran sifar tidak termasuk dalam jumlah dagangan yang sah.
  7. Ganjaran daripada Papan Kedudukan Harian dan Papan Kedudukan Keseluruhan boleh dituntut secara terkumpul.
  8. Ganjaran daripada pelbagai jenis tugasan boleh dituntut secara terkumpul. Ganjaran daripada peringkat berbeza dalam tugasan yang sama juga boleh dituntut secara terkumpul.
  9. Papan Kedudukan Harian menyenaraikan pengguna berdasarkan bilangan ramalan tepat pada jam 15:59 (UTC) setiap hari.
  10. Ganjaran Papan Kedudukan Harian akan diagihkan dalam tempoh 24 jam selepas menang. Ganjaran Papan Pendahulu keseluruhan akan diedarkan dalam masa 3 hari kalendar selepas acara tamat.
  11. Papan Pendahulu memberi kedudukan kepada pengguna mengikut bilangan ramalan yang tepat. Sekiranya berlaku seri, pengguna yang membuat ramalan tepat paling terkini lebih awal akan mendapat kedudukan lebih tinggi.
  12. Selepas melengkapkan tugasan berkaitan, status tugasan dan kiraan ramalan akan dikemas kini dalam tempoh satu minit. Jika terdapat kelewatan, sila segarkan halaman dan semak semula.
  13. Kredit bonus Niaga Hadapan yang diedarkan melalui acara ini adalah sah selama 7 hari.
  14. Pelanggaran seperti dagangan cuci (wash trading), padanan pesanan, operasi berbilang akaun, dagangan sendiri, strategi dagangan yang sama, atau kerap membuat dan membatalkan pesanan dalam tempoh satu minit akan menyebabkan pembatalan kelayakan.
  15. Berbilang akaun yang beroperasi daripada alamat IP yang sama akan menyebabkan semua akaun di bawah IP tersebut dibatalkan kelayakan.
  16. Selepas acara, MEXC boleh, berdasarkan hasil semakan risiko, membatalkan kelayakan pengguna yang terlibat dalam pelanggaran berkaitan dagangan, dana, atau aktiviti berkoordinasi seperti yang dinyatakan di atas.
  17. Semua pengguna yang menyertai mesti mematuhi sepenuhnya Terma Perkhidmatan MEXC. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau kesat semasa acara, termasuk pendaftaran akaun pukal untuk mendapatkan bonus tambahan dan sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.
  18. MEXC berhak untuk tafsiran akhir untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan.
  19. MEXC berhak untuk mengubah suai syarat acara ini tanpa notis awal.

Penafian

