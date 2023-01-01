1. Peserta akan hilang kelayakan jika tindakan seperti perdagangan cuci, pemadanan pesanan, operasi berbilang akaun atau perdagangan sendiri dikesan.

2. Peserta akan hilang kelayakan jika dikesan menggunakan strategi perdagangan yang sama.

3. Peserta akan hilang kelayakan jika dikesan meletakkan pesanan dan pembatalan yang kerap dalam minit yang sama

4. Peserta akan hilang kelayakan jika berbilang akaun dikendalikan daripada alamat IP yang sama. Semua pengguna di bawah IP yang sama akan hilang kelayakan.

5. Akaun pembuat pasaran dan sub-akaun institusi tidak layak untuk menyertai acara ini.

6. MEXC berhak terhadap tafsiran muktamad peraturan acara, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko yang berkaitan dengan perdagangan, dana dan pakatan sulit.