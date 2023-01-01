Peraturan Acara

1. Acara ini eksklusif kepada pengguna yang dijemput khas yang telah menerima e-mel rasmi acara atau pemberitahuan lain daripada MEXC.

2. Deposit bersih akaun niaga hadapan mesti memenuhi syarat acara selama sekurang-kurangnya dua hari. Amaun deposit sah dalam akaun niaga hadapan = Amaun aliran masuk semasa tempoh acara - Amaun aliran keluar semasa tempoh acara.

3. Melengkapkan volum dagangan niaga hadapan yang ditentukan dalam satu hari dianggap sebagai daftar masuk yang berjaya. Selepas melengkapkan daftar masuk untuk hari itu, anda boleh mengemas kini daftar masuk anda pada hari berikutnya dan teruskan mendaftar masuk. Kemas kini dimuat semula mengikut zon waktu UTC+8. Daftar masuk berterusan selama beberapa hari akan mengumpul hari daftar masuk berturut-turut. Ganjaran akan diagihkan berdasarkan bilangan tertinggi hari daftar masuk berturut-turut terkumpul semasa tempoh acara dan ganjaran tidak boleh ditindan.

4. Ganjaran insentif dagangan akan dikira berdasarkan volum dagangan niaga hadapan anda dengan yuran perdagangan > 0 semasa tempoh acara. Kripto dagangan tidak terhad, dan ganjaran akan diagihkan mengikut peringkat tertinggi yang anda layak terima.

5. Ganjaran acara akan diagihkan dalam bentuk bonus ke dalam akaun niaga hadapan dalam masa 3 hari bekerja selepas tamat acara. Bonus mempunyai tempoh sah selama 7 hari.

6. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan peserta daripada acara jika terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau bertindak kasart semasa tempoh acara. Aktiviti ini termasuk pendaftaran akaun secara pukal untuk mendapatkan bonus tambahan dan sebarang aktiviti lain yang dikaitkan dengan tujuan yang menyalahi undang-undang, pemalsuan atau tujuan yang berbahaya, seperti penspaman volum berniat jahat atau penipuan.

7. MEXC berhak untuk mengubah suai acara atau peraturannya pada bila-bila masa. Jika pelarasan dibuat, tiada notis lanjut akan diberikan.

8. MEXC mempunyai hak tafsiran muktamad untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Pelanggan.