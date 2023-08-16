LRCXUSDT -- Berubah-- Harga Indeks-- Harga Berpatutan-- Kadar Pembiayaan / Kira detik-- / -- LRCXUSDT Terakhir -- -- Harga Berpatutan -- 24j Rendah -- 24j Tinggi -- Perolehan 24j -- Volum 24j -- Kadar Pembiayaan / Kira detik -- Kedudukan(--) Pesanan Terbuka(--) Sejarah Kedudukan Pesanan & Sejarah Perdagangan Aliran Modal Aset Sembunyikan Pasangan Lain Sembunyikan Pasangan Lain Tiada data Baki Dompet: ‎ -- USDT Buat pesanan, Perdagangan Ikutan atau Perdagangan Grid sekarang Perdagangan Salin Perdagangan Grid Carta Peraturan Perdagangan Carta Analisis Peraturan Perdagangan Had Risiko 1s 1m 5m 15m 1J 4J 1H Harga Terakhir Asal TradingView Kedalaman Asal TradingView Kedalaman Buku Pesanan Dagangan Pasaran Buku Pesanan -- harga ( USDT ) Kuantiti ( -- ) Jumlah ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Purata harga ≈ 0 Kuantiti 0 Jumlah 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Purata harga ≈ 0 Kuantiti 0 Jumlah 0 -- B -- S Dagangan Pasaran harga ( USDT ) Kuantiti ( -- ) Masa -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Semua Tarik balik Lonjakan Tinggi Baru Rendah Baru Harga Naik Harga Turun Harga Naik & Vol Tinggi Harga Turun & Tinggi Vol. Pasangan Perdagangan Perubahan 24j Tiada data Buka Tutup Buka Tutup Terpencil 1X S had Pasaran Pencetus Tersedia ‎ -- Kuantiti (--) 0% 25% 50% 75% 100% Beli ‎ 0 -- Jual ‎ 0 -- Panjang Maksima 0 -- Pendek Maksima 0 -- Buka Panjang Buka Pendek Margin ‎ 0 USDT Margin ‎ 0 USDT Daftar Log Masuk had Pasaran Pencetus Terpencil 1X S Tersedia ‎ -- Kuantiti (--) 0% 25% 50% 75% 100% Beli ‎ 0 -- Panjang Maksima ‎ 0 -- Buka Panjang Margin ‎ 0 USDT Daftar Log Masuk Kuantiti (--) 0% 25% 50% 75% 100% Jual ‎ 0 -- Pendek Maksima ‎ 0 -- Buka Pendek Margin ‎ 0 USDT Daftar Log Masuk Kadar bayaran Pembuat - / Pengambil - Dompet Deposit Pindah PNL Belum Direalisasi ‎ -

‎ - Analisis PNL Baki Dompet ‎ - Jumlah Ekuiti ‎ - Margin Tersedia ‎ -

<p>1) Anda mengakui dan bersetuju bahawa MEXC tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan kerosakan yang disebabkan oleh mana-mana keadaan berikut:</p><article><p>a) Kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan peluang, kerosakan tidak ketara atau sebarang kerosakan yang timbul daripada Force Majeure peristiwa.</p><p>b) MEXC mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Pengikut tertentu dan transaksi tertentu mungkin melanggar undang-undang yang terpakai atau Perjanjian ini atau Undang-undang lain Dokumen, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menjalankan aktiviti perdagangan yang dilarang (termasuk, antara lain, tingkah laku perdagangan manipulatif atau kesat), maklumat palsu atau tidak betul telah diberikan semasa proses pembukaan akaun, atau, anda tidak bertindak bona fide semasa menggunakan kami. Perkhidmatan.</p><p>c) MEXC mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa kelakuan Pengikut di Platform disyaki menyalahi undang-undang atau tidak wajar, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kelakuan yang dilarang. aktiviti perdagangan (termasuk, antara lain, tingkah laku perdagangan manipulatif atau kesat), maklumat palsu atau tidak betul telah diberikan semasa proses pembukaan akaun, atau, anda tidak bertindak dengan jujur apabila menggunakan Perkhidmatan kami.</p><p>d) Kerugian atau kos yang ditanggung oleh pembelian atau pemerolehan sebarang data, maklumat atau transaksi melalui Perkhidmatan.</p><p>e) Salah tafsir atau salah faham anda terhadap Perkhidmatan, sebarang kerugian sebahagian atau keseluruhan yang disebabkan oleh penyertaan anda secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan Perkhidmatan dan Perjanjian ini.</p></article><p>2) Anda mengakui dan bersetuju bahawa terdapat risiko yang berkaitan dengan fungsi Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada operasi dagangan automatik di mana akaun anda boleh memulakan dan menamatkan transaksi tanpa campur tangan manual anda.</p><p>3 )Anda mengakui dan bersetuju bahawa MEXC tidak menjamin kejayaan mana-mana perdagangan yang disalin atau fakta bahawa perdagangan yang disalin akan disalin ke akaun Pengikut. Perdagangan yang disalin mungkin tidak berjaya disalin atas beberapa sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan untuk memenuhi jumlah perdagangan salinan minimum, kegagalan untuk memenuhi nisbah cagaran yang diperlukan, mencetuskan langkah kawalan risiko, dan keadaan lain yang melanggar, atau sebaliknya ditetapkan oleh, Perjanjian ini dan/atau Dokumen Undang-undang.</p><p>4) Anda mengakui dan bersetuju bahawa kelewatan Perkhidmatan mungkin berlaku dan anda akan menanggung kerugian dan/atau kos, dan bahawa Perkhidmatan mungkin gagal.</p><p>5)Perkhidmatan pengurusan pelaburan adalah mengikut budi bicara anda. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memutuskan untuk menggunakan Perkhidmatan untuk menyalin pedagang tertentu dan/atau mengikuti strategi perdagangan tertentu, anda dianggap telah mempertimbangkan keadaan kewangan keseluruhan anda, termasuk perancangan kewangan, dan anda memahami bahawa menggunakan fungsi Perkhidmatan adalah sangat spekulatif, dan kerugian yang anda boleh tanggung mungkin lebih besar daripada Pedagang. Pedagang boleh membuat kedua-dua dagangan yang untung dan rugi.</p><p>6) Perkhidmatan yang disediakan di sini adalah untuk rujukan anda sahaja. Jika anda membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat yang diberikan pada Platform atau maklumat yang diperoleh melalui Perkhidmatan, anda akan menanggung risiko anda sendiri.</p><p>7) Anda hendaklah membuat penyelidikan dan pertimbangan bebas sebelum membuat keputusan pelaburan. Anda harus menentukan secara bebas sama ada pelaburan, strategi, atau sebarang produk dan perkhidmatan lain anda memenuhi keperluan anda sendiri berdasarkan objektif pelaburan anda dan keadaan peribadi dan kewangan.</p><p>8) Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk kerugian yang disebabkan oleh pelaksanaan operasi automatik menggunakan Fungsi perkhidmatan.</p><p>9) Sebarang maklumat pada Platform bertujuan untuk menyediakan dinamik perdagangan dan perkhidmatan maklumat untuk Pedagang dan Pengikut. Platform ini tidak memberikan sebarang bentuk nasihat pelaburan dan tidak membayangkan penyediaan maklumat atau fungsi tersebut dalam sebarang bentuk. Anda hendaklah menjalankan penyelidikan bebas dan membuat keputusan pelaburan bebas ke atas maklumat yang dikumpul melalui Platform ini atau fungsi Perkhidmatan.</p><p>10) Anda bersetuju dan menerima bahawa perkara berikut, tanpa had, adalah sebab yang boleh menyebabkan kegagalan untuk melaksanakan Perkhidmatan:</p><article><p>a) Nombor Pengikut Pedagang telah mencapai had atas;</p><p>b) Pedagang telah berhenti beroperasi;</p><p>c)Status semasa anda ialah Pedagang;</p><p>d)Tiada aset atau dana dalam akaun anda; dan</p><p>e)Had pesanan Pedagang telah mencapai had atas.</p></article><p> Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memantau prestasi mana-mana Pedagang di bawah fungsi Perkhidmatan. Kami berhak untuk menjeda, menghentikan, atau menyekat mana-mana Pedagang daripada disalin di bawah fungsi Perkhidmatan.</p><p>MEXC secara nyata mempunyai semua hak untuk penjelasan akhir Perjanjian ini dalam skop undang-undang.</p>