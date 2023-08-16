Apakah itu Salinan Dagangan?

MEXC Copy Trade ialah ciri yang mudah tetapi cekap untuk semua pedagang dan pengikut mereka. Pengikut boleh dengan mudah mengikuti pedagang berpengalaman pilihan mereka, dan apabila pedagang memulakan perdagangan utama, sistem akan secara automatik membuat pesanan untuk pengikut berdasarkan strategi pedagang. Peniaga juga akan mendapat bahagian keuntungan pengikut!