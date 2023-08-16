Loading...

MEXC Copy Trade

Dagangan lebih mudah sekarang berbanding sebelum ini

50,000+

Jumlah Pengguna Perdagangan Salin

1,000,000,000+ USDT

Jumlah Salinan Jumlah Dagangan

Apakah itu Salinan Dagangan?

MEXC Copy Trade ialah ciri yang mudah tetapi cekap untuk semua pedagang dan pengikut mereka. Pengikut boleh dengan mudah mengikuti pedagang berpengalaman pilihan mereka, dan apabila pedagang memulakan perdagangan utama, sistem akan secara automatik membuat pesanan untuk pengikut berdasarkan strategi pedagang. Peniaga juga akan mendapat bahagian keuntungan pengikut!

Bagaimana untuk memulakan Salinan Dagangan?

Jika anda mempunyai banyak pengalaman perdagangan dan pertimbangan yang kuat terhadap pasaran, anda boleh memohon untuk menjadi pedagang dan mendapat bahagian keuntungan.

Menjadi Pedagang

Berhubung dengan kumpulan besar pengikut dan dapatkan bahagian keuntungan pengikut anda.

Hantar Permohonan

Tunggu kelulusan permohonan anda, yang biasanya mengambil masa 1-2 hari.

Mulakan Dagangan Utama

Sistem akan membuat pesanan secara automatik untuk pengikut anda.

Jika anda adalah pengguna biasa yang tidak mahu ketinggalan mengikuti arah aliran pasaran terkini, anda hanya boleh mengikuti pedagang yang berpengalaman dan menyalin dagangan mereka.

Menjadi Pengikut

Ikuti pedagang yang berpengalaman dan jangan sekali-kali terlepas arah aliran pasaran.

Pemindahan Dana

Pindahkan dana ke akaun Spot anda

Ikuti Pedagang

Isikan butiran perdagangan salinan

Faedah Salinan Dagangan

  • Menang-Menang

    Pedagang yang berpengalaman boleh menggunakan kemahiran dagangan mereka untuk membantu pengikut membuat dagangan yang menguntungkan yang mana mereka boleh mendapat bahagian keuntungan. Pengikut boleh mengikuti strategi perdagangan berhemat dengan mudah dalam hanya satu klik.

  • Sistem Automatik

    Sistem akan membuat pesanan untuk pengikut berdasarkan strategi pedagang.

  • Halangan Masuk Rendah

    Pengguna hanya perlu memindahkan dana ke akaun dagangan salinan mereka dan mengisi butiran mereka untuk mula menyalin dagangan.

  • Profesional & Boleh Dipercayai

    Semua pedagang mempunyai banyak pengalaman perdagangan dan mempunyai portfolio yang mengagumkan. Mereka telah diluluskan selepas semakan teliti oleh MEXC.

Jangan terlepas sebarang trend pasaran utama. Mulakan Perdagangan Salinan sekarang!

