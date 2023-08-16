MEXC Copy Trade ialah ciri yang mudah tetapi cekap untuk semua pedagang dan pengikut mereka. Pengikut boleh dengan mudah mengikuti pedagang berpengalaman pilihan mereka, dan apabila pedagang memulakan perdagangan utama, sistem akan secara automatik membuat pesanan untuk pengikut berdasarkan strategi pedagang. Peniaga juga akan mendapat bahagian keuntungan pengikut!
Berhubung dengan kumpulan besar pengikut dan dapatkan bahagian keuntungan pengikut anda.
Tunggu kelulusan permohonan anda, yang biasanya mengambil masa 1-2 hari.
Sistem akan membuat pesanan secara automatik untuk pengikut anda.
Berhubung dengan kumpulan besar pengikut dan dapatkan bahagian keuntungan pengikut anda.
Tunggu kelulusan permohonan anda, yang biasanya mengambil masa 1-2 hari.
Sistem akan membuat pesanan secara automatik untuk pengikut anda.
Ikuti pedagang yang berpengalaman dan jangan sekali-kali terlepas arah aliran pasaran.
Pindahkan dana ke akaun Spot anda
Isikan butiran perdagangan salinan
Ikuti pedagang yang berpengalaman dan jangan sekali-kali terlepas arah aliran pasaran.
Pindahkan dana ke akaun Spot anda
Isikan butiran perdagangan salinan
Pedagang yang berpengalaman boleh menggunakan kemahiran dagangan mereka untuk membantu pengikut membuat dagangan yang menguntungkan yang mana mereka boleh mendapat bahagian keuntungan. Pengikut boleh mengikuti strategi perdagangan berhemat dengan mudah dalam hanya satu klik.
Sistem akan membuat pesanan untuk pengikut berdasarkan strategi pedagang.
Pengguna hanya perlu memindahkan dana ke akaun dagangan salinan mereka dan mengisi butiran mereka untuk mula menyalin dagangan.
Semua pedagang mempunyai banyak pengalaman perdagangan dan mempunyai portfolio yang mengagumkan. Mereka telah diluluskan selepas semakan teliti oleh MEXC.