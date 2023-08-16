Pilih Pedagang
Pilih pedagang berprestasi tinggi berdasarkan kedudukan keseluruhan, ROI dan kriteria lain.
Tetapkan Parameter Dagangan Salin
Tetapkan parameter yang berkaitan dengan perdagangan salinan dan kawalan risiko, seperti mod perdagangan salinan, margin dan kaedah penempatan pesanan apabila mengikuti untuk membuka kedudukan.
Ikuti untuk Buka/Tutup
Setelah parameter perdagangan salinan ditetapkan, sistem akan menjejaki isyarat buka dan tutup pedagang dalam masa nyata, secara automatik membuka dan menutup kedudukan untuk anda.