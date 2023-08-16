Kripto Cagaran Layak
|Kripto
|Cap Cagaran
|Kadar Cagaran
Aset di atas boleh digunakan sebagai cagaran di bawah Mod Berbilang Aset.Sesetengah kripto menggunakan kadar cagaran berperingkat. Sebagai contoh, memegang 1 BTC pada kadar 90% menyumbang 0.9 BTC sebagai margin yang tersedia. Bahagian yang melebihi 1 BTC menggunakan kadar 80% jadi dengan memegang 2 BTC menyumbang 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC sebagai margin tersedia.
Kripto Liabiliti Layak
|Kripto
|Ambang Pembayaran Balik Auto
|Kadar Diskaun Bayaran Balik Auto
|Nisbah Bayaran Balik Auto
|Had Tanpa Faedah
|Kadar Faedah Setiap Jam
|Kadar Margin Penyelenggaraan Liabiliti
Aset di atas layak digunakan untuk liabiliti.1. Apabila liabiliti kripto melebihi ambang pembayaran balik automatik, pembayaran balik automatik akan dicetuskan.2. Selepas pembayaran balik automatik, jumlah pembayaran balik = liabiliti semasa − ambang pembayaran balik automatik × (1 – nisbah pembayaran balik automatik). Bayaran akan dikenakan berdasarkan kadar diskaun kripto pembayaran. Contohnya, jika 1,000 USDT terhutang dan kadar diskaun ialah 90%, nilai BTC (1,000 / 90%) akan diperlukan.3. Faedah dijelaskan setiap jam berdasarkan liabiliti pada masa penyelesaian. Tiada faedah dikenakan jika liabiliti berada dalam had tanpa faedah.