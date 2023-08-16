Kripto Cagaran Layak

Aset di atas boleh digunakan sebagai cagaran di bawah Mod Berbilang Aset.

Sesetengah kripto menggunakan kadar cagaran berperingkat. Sebagai contoh, memegang 1 BTC pada kadar 90% menyumbang 0.9 BTC sebagai margin yang tersedia. Bahagian yang melebihi 1 BTC menggunakan kadar 80% jadi dengan memegang 2 BTC menyumbang 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC sebagai margin tersedia.