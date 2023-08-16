* Untuk setiap niaga hadapan, setiap pengguna boleh memegang sehingga 50 pesanan bersyarat terbuka bagi setiap jenis pesanan, termasuk pesanan pencetus, pesanan TP/SL dan pesanan henti mengekor.

Niaga hadapan Leveraj Saiz ( 1 Sambungan ) Jumlah Pesanan Minimum Maks. Kuantiti Pesanan Pasaran Tunggal Maks. Kuantiti Pesanan Had Tunggal Perubahan Harga Minimum Had Harga Pesanan / Nisbah Lantai Harga Kuantiti Pesanan Terbuka Maksimum Perlindungan Harga SVSAUSDT Perpetual undefined ~ undefined ‎ 10 SVSA -- -- -- 0.00001 NaN% / NaN% NaN%