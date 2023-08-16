Q2: Bagaimanakah PNL dikira?

Formula: PNL = (Harga Penutupan - Harga Kemasukan) × Leveraj × Bilangan Saham × Arah (Panjang = +1, Pendek = -1)

Contoh:

1) Keuntungan daripada kedudukan panjang: Beli 1 saham Apple (AAPL) pada $100 (dengan andaian kontrak mewakili 1 saham), dan tutup pada $105. Keuntungan = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Keuntungan daripada kedudukan pendek: Jual 1 saham Tesla (TSLA) pada $200, dan tutup pada $195. Keuntungan = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5