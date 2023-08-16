Loading...

Niaga Hadapan Saham MEXC: A.S. Saham, Dikuasakan Kripto

Berdagang pergerakan saham A.S. menggunakan kripto sebagai sekatan margin—sifar, fleksibiliti maksimum

Pasangan Niaga Hadapan Saham

Ciri-ciri Utama

Fi Dagangan Terendah

Alami yuran dagangan yang sangat kompetitif dengan pembuat serendah 0.00% dan pengambil serendah 0.00% pada pasangan Niaga Hadapan Saham AS.

Disegerakkan dengan A.S. Waktu Dagangan

Berdagang selari dengan pasaran saham A.S. sebenar untuk pengalaman dagangan yang tulen.

Kedalaman Pasaran Peneraju Industri

Kecairan komprehensif memastikan harga yang stabil semasa turun naik pasaran, meminimumkan kegelinciran untuk pelaksanaan perdagangan yang lebih baik

Selaras dengan Pengalaman Hadapan Kekal

Peralihan lancar—antara muka dagangan dan pengalaman yang sama seperti Niaga Hadapan Kekal, tanpa keluk pembelajaran tambahan.

Soalan Lazim

Q1: Bagaimanakah kadar pembiayaan dikenakan?

Q2: Bagaimanakah PNL dikira?

Q3: Bagaimanakah pembubaran dicetuskan?

Q4: Bagaimanakah harga saksama untuk Niaga Hadapan Saham ditentukan?

Q5: Apakah mod margin yang disokong untuk Niaga Hadapan Saham?

Q6: Bolehkah saya berdagang Saham Hadapan semasa penutupan pasaran?

Q7: Adakah Niaga Hadapan Saham menyokong leverage?

Q8: Bagaimanakah kedudukan dikendalikan semasa pemisahan saham atau pemisahan terbalik?