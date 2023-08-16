Niaga Hadapan Saham MEXC: A.S. Saham, Dikuasakan Kripto
Berdagang pergerakan saham A.S. menggunakan kripto sebagai sekatan margin—sifar, fleksibiliti maksimum
Ciri-ciri Utama
Fi Dagangan Terendah
Alami yuran dagangan yang sangat kompetitif dengan pembuat serendah 0.00% dan pengambil serendah 0.00% pada pasangan Niaga Hadapan Saham AS.
Disegerakkan dengan A.S. Waktu Dagangan
Berdagang selari dengan pasaran saham A.S. sebenar untuk pengalaman dagangan yang tulen.
Kedalaman Pasaran Peneraju Industri
Kecairan komprehensif memastikan harga yang stabil semasa turun naik pasaran, meminimumkan kegelinciran untuk pelaksanaan perdagangan yang lebih baik
Selaras dengan Pengalaman Hadapan Kekal
Peralihan lancar—antara muka dagangan dan pengalaman yang sama seperti Niaga Hadapan Kekal, tanpa keluk pembelajaran tambahan.
Soalan Lazim
Q1: Bagaimanakah kadar pembiayaan dikenakan?
Niaga Hadapan Saham MEXC pada masa ini mengetepikan yuran pembiayaan—tiada kos pegangan.
Q2: Bagaimanakah PNL dikira?
Formula: PNL = (Harga Penutupan - Harga Kemasukan) × Leveraj × Bilangan Saham × Arah (Panjang = +1, Pendek = -1)Contoh:1) Keuntungan daripada kedudukan panjang: Beli 1 saham Apple (AAPL) pada $100 (dengan andaian kontrak mewakili 1 saham), dan tutup pada $105. Keuntungan = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Keuntungan daripada kedudukan pendek: Jual 1 saham Tesla (TSLA) pada $200, dan tutup pada $195. Keuntungan = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Q3: Bagaimanakah pembubaran dicetuskan?
MEXC mengguna pakai mekanisme pengurusan risiko yang konsisten dengan Niaga Hadapan Kekal arus perdana:1) Sistem sentiasa memantau kadar margin penyelenggaraan.2) Margin dikira berdasarkan harga berpatutan.3) Jika kadar margin jatuh di bawah ambang pembubaran yang telah ditetapkan, sistem akan mencetuskan pembubaran secara automatik bagi menghadkan potensi kerugian.
Q4: Bagaimanakah harga saksama untuk Niaga Hadapan Saham ditentukan?
Harga saksama adalah berdasarkan harga urus niaga terkini bagi saham asas A.S.
Q5: Apakah mod margin yang disokong untuk Niaga Hadapan Saham?
Hanya mod margin terpencil disokong.
Q6: Bolehkah saya berdagang Saham Hadapan semasa penutupan pasaran?
Semasa tempoh penutupan, pengguna boleh membatalkan pesanan yang belum dilaksanakan dan menambah margin, tetapi tidak boleh membuat pesanan baharu atau menutup posisi sedia ada. Untuk mengelakkan potensi kerugian daripada turun naik harga, adalah dinasihatkan untuk menutup kedudukan sebelum pasaran ditutup. Waktu dagangan sejajar dengan jadual NYSE dan NASDAQ, termasuk hari cuti.
Q7: Adakah Niaga Hadapan Saham menyokong leverage?
Niaga Hadapan Saham MEXC menyokong leveraj sehingga 5x. Dagangan berleveraj meningkatkan potensi keuntungan dan risiko, termasuk kemungkinan pembubaran atau baki negatif. Pengguna digalakkan untuk berhati-hati apabila memilih kadar leveraj.
Q8: Bagaimanakah kedudukan dikendalikan semasa pemisahan saham atau pemisahan terbalik?
Sekiranya berlaku pemisahan saham, pemisahan terbalik atau pelarasan dividen, platform akan memulakan penyelesaian awal kedudukan terbuka untuk mengelakkan turun naik yang tidak dijangka. Dagangan akan disambung semula seperti biasa selepas penyelesaian. Pengguna digalakkan untuk memantau pengumuman rasmi untuk kemas kini.