Peraturan kawalan risiko dagangan niaga hadapan

Bab I Peruntukan Umum

Artikel 1 Untuk memperkukuh pengurusan risiko dalam perdagangan derivatif aset digital dan kontrak niaga hadapan, melindungi hak dan kepentingan pihak sah yang berdagang, serta memastikan kelancaran perdagangan kontrak niaga hadapan, platform ini merangka peraturan kawalan risiko ini (selepas ini dirujuk sebagai "peraturan").

Artikel 2 Pengurusan risiko perdagangan niaga hadapan hendaklah menggunakan sistem had risiko, sistem penyingkiran terpaksa, sistem penyahhargaan paksa dan sistem harga berpatutan

Artikel 3 Platform ini (selepas ini dirujuk sebagai "platform" atau "kami") dan pengguna platform (selepas ini dirujuk sebagai "anda") mesti mematuhi langkah-langkah ini. Peraturan ini dan pindaan yang dibuat oleh platform terhadap peraturan ini dari semasa ke semasa merupakan sebahagian daripada perjanjian pengguna platform. Dengan menggunakan atau membeli perkhidmatan dan produk perdagangan kontrak dagangan niaga hadapan dari platform ini, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami, dan menerima semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam peraturan ini serta pindaan dan kemas kini yang dibuat oleh platform dari semasa ke semasa.

Bab II Terma dan Perjanjian Kawalan Risiko

Artikel 4 Apabila anda berdagang aset digital dan produk berkaitan pada platform, terdapat risiko yang ketara. Selain turun naik harga aset digital, terdapat risiko rakan niaga tambahan dalam perdagangan derivatif. Dalam beberapa kes, platform mungkin memutuskan untuk menutup beberapa atau semua kedudukan anda.

Artikel 5 Perdagangan aset digital melibatkan risiko besar. Risiko berdagang atau memegang aset digital maya boleh menyebabkan anda mengalami kerugian sebenar yang ketara. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada ingin berdagang aset digital atau derivatif berkaitan dan menggunakan leveraj mengikut situasi kewangan anda.

Artikel 6 Platform ini tidak menjamin perdagangan niaga hadapan aset digital yang teratur dan stabil. Anda harus berhati-hati apabila berdagang aset digital (dan sebarang aset lain).

Artikel 7 Harga akan turun naik pada bila-bila masa disebabkan oleh pelbagai faktor. Apabila harga turun naik, anda mungkin mendapat keuntungan yang besar atau kerugian yang besar. Mana-mana aset digital atau kedudukan dagangan mungkin berubahi, atau bahkan menjadi tidak bernilai.

Artikel 8 Sebarang kerugian yang disebabkan oleh kesilapan pengguna hendaklah ditanggung oleh pengguna. Ralat termasuk tetapi tidak terhad kepada: kegagalan untuk beroperasi mengikut peraturan perdagangan, kegagalan untuk menjalankan operasi perdagangan yang berkaitan dalam masa, terlupa atau membocorkan kata laluan, kata laluan dipecahkan oleh orang lain-lain, dan komputer digodam oleh pengguna lain.

Artikel 9 Jika pengguna menggunakan mana-mana kelemahan yang tidak dapat dikesan di tapak web atau alat frekuensi tinggi dan alat prosedur yang tidak dibenarkan untuk menjana keuntungan haram, kami akan menghubungi pengguna untuk tujuan pemulihan. Anda mesti memberikan kerjasama praktikal, jika tidak, kami akan mengambil langkah termasuk tetapi tidak terhad kepada menyekat perdagangan akaun, membekukan dana akaun, dan mengambil tindakan undang-undang. Pengguna juga akan bertanggungjawab ke atas kos akibat kegagalan pengguna untuk bekerjasama dengan berkesan.

Artikel 10 Perkhidmatan dagangan kontrak hadapan derivatif aset digital yang disediakan oleh platform mungkin telah meningkatkan faktor risiko. Anda faham dan tahu bahawa:

(1) Anda mungkin kehilangan semua margin awal anda dan sebarang aset digital tambahan yang anda simpan di platform kami untuk mengekalkan kedudukan anda;

(2) Jika perubahan pasaran tidakmemihak kepada kedudukan atau tahap margin anda, anda mungkin dimaklumkan buat sementara waktu untuk memindahkan aset digital tambahan untuk mengekalkan kedudukan anda;

(3) Jika anda gagal mendepositkan aset digital tambahan dalam akaun anda seperti yang diperlukan, kami boleh menutup kedudukan pada masa kerugian mengikut budi bicara kami.

(4) Keuntungan atau kerugian anda akan bergantung pada turun naik harga aset digital yang sepadan, yang di luar kawalan kami.

Dalam sesetengah kes, seperti data aset digital atau gangguan rangkaian, kami mungkin menutup niaga hadapan yang berkaitan lebih awal untuk niat murni kami kerana sifat aset digital. Anda dianggap sedar tentang potensi risiko ini.

Walaupun platform telah mendedahkan kemungkinan risiko, mungkin masih terdapat risiko yang tidak boleh didedahkan, dan anda mungkin kehilangan sebahagian atau semua aset anda. Anda harus menilai dengan teliti sama ada keadaan kewangan dan toleransi risiko anda sesuai untuk berdagang di platform kami.

Bab III Langkah Kawalan Risiko

Perkara 11 Untuk mengawal selia laku perdagangan kontrak hadapan derivatif aset digital, mengekalkan pesanan pasaran, menggalakkan perkembangan pasaran yang sihat, dan mengukuhkan penyeliaan akaun perhubungan kawalan sebenar, platform dagangan mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah sedemikian, sebagai penutupan paksa, larangan perdagangan, dan penutupan akaun pada akaun dagangan tidak normal dan akaun perhubungan kawalan sebenar;

Artikel 12 Platform untuk niaga hadapan kekal derivatif aset digital bertanggungjawab memantau tingkah laku perdagangan. Dalam kes perdagangan tidak normal dan akaun dengan hubungan kawalan sebenar, kami mungkin melaksanakan prosedur untuk menangani tingkah laku dagangan tidak normal dan melaksanakan langkah pengurusan wajib untuk pengguna.

Artikel 13 Pengguna yang mengambil bahagian dalam perdagangan derivatif hendaklah mematuhi peraturan perniagaan dan undang-undang serta peraturan platform yang berkaitan, menerima pengurusan disiplin diri platform, dan mengawal tingkah laku dagangan secara sedar.

Artikel 14 Pengenalan perdagangan tidak normal dan hubungan kawalan sebenar

1. Dalam kes berikut, platform hendaklah mengiktirafnya sebagai perdagangan yang tidak normal dan kelakuan akaun perhubungan kawalan sebenar:

(1) Anda sendiri sebagai rakan dagangan, berulang kali terlibat dalam pembelian sendiri dan perdagangan sendiri;

(2) Satu atau lebih pelanggan dengan akaun berkaitan hubungan kawalan sebenar yang menjalankan perdagangan antara satu sama lain untuk beberapa kali;

(3) Satu atau lebih akaun berkaitan hubungan kawalan sebenar yang memanipulasi gelagat harga pasaran melalui cara dagangan seperti pesanan dipadankan;

(4) Tingkah laku tidak normal seperti sumber dana yang sama, alamat IP yang sama dan tingkah laku dagangan segerak bagi akaun dagangan tunggal atau berbilang;

(5) Pengisytiharan yang kerap dan pembatalan pengisytiharan dalam masa sehari boleh menjejaskan harga dagangan niaga hadapan atau mengelirukan peserta lain dalam pasaran niaga hadapan untuk menjalankan dagangan niaga hadapan (pengisytiharan yang kerap dan pembatalan pesanan);

(6) Deklarasi jumlah besar dan pembatalan deklarasi berulang kali dalam sehari yang mungkin mempengaruhi harga dagangan niaga hadapan atau mengelirukan peserta lain di pasaran niaga hadapan untuk menjalankan dagangan (deklarasi jumlah besar dan pembatalan pesanan).

(7) Kedudukan gabungan satu atau lebih akaun berkaitan hubungan kawalan sebenar melebihi had kedudukan platform;

(8) Jumlah dagangan pembukaan bagi satu hari dagangan pada varieti tersenarai atau kontrak niaga hadapan melebihi jumlah dagangan pembukaan hari yang ditetapkan oleh platform;

(9) Tingkah laku mengeluarkan pesanan dagangan dalam cara perdagangan prosedur tanpa kebenaran platform, yang boleh menjejaskan keselamatan sistem platform atau pesanan dagangan biasa;

(10) Mencuri akaun dan kata laluan orang lain dengan cara yang menyalahi undang-undang, atau menggunakan akaun berkaitan untuk menjalankan perdagangan haram dan memindahkan dana;

(11) Keadaan lain yang dikenal pasti oleh platform.

2. Platform mempunyai hak untuk mendapatkan semua remedi yang dibenarkan oleh undang-undang dan prinsip perdagangan adil untuk pelanggaran peraturan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada mengehadkan, menggantung atau menamatkan akaun anda atau menafikan hak anda untuk mengakses laman web ini tanpa notis.

3. Jika platform mengesyaki bahawa sebarang aktiviti perdagangan melanggar peraturan yang ditetapkan atau ditunjukkan dalam peraturan ini, platform mempunyai hak untuk menyekat aktiviti perdagangan mana-mana akaun jika perlu. Sekatan ini boleh membawa kepada langkah kawalan risiko seperti pembatalan perdagangan, sekatan perdagangan dan pembekuan akaun. Platform ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh sekatan, penarikan balik atau penutupan awal perdagangan kerana disyaki melanggar peraturan ini. Anda tahu dan bersetuju bahawa jika kerugian disebabkan oleh tindakan kami, anda akan memastikan bahawa platform tidak akan dicederakan oleh anda atau mana-mana litigasi pihak ketiga dan membayar pampasan bagi kerugian yang berkaitan. Anda tidak dibenarkan berdagang atau mendepositkan semasa penyiasatan kelakuan akaun. Platform mempunyai hak untuk menutup akaun tanpa memberikan sebarang penjelasan lanjut pada akhir tempoh penyiasatan.

4. Platform mempunyai hak untuk menutup atau membekukan akaun anda pada bila-bila masa tanpa notis, dan memindahkan mana-mana aset yang tinggal ke alamat pemfailan anda.

Selain itu, jika platform menganggap bahawa mana-mana akaun telah melanggar perjanjian pengguna dan peraturan platform dalam apa jua keadaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti pemasaran), ia mempunyai hak untuk menutup akaun anda serta-merta, dan semua baki aset yang berkaitan akan menjadi milik platform.