Penafian Zon Perdagangan Meme+

Penafian Zon Perdagangan Meme+ MEXC ini (selepas ini dirujuk sebagai "Penafian") dikeluarkan bersama-sama dengan dan menjadi sebahagian daripada Penyata Pendedahan Risiko MEXC. Dengan menyertai Zon Perdagangan Meme+ serta produk dan acara yang berkaitan, anda mengesahkan bahawa anda telah merujuk penasihat undang-undang bebas anda, telah membaca dan memahami, dan dimaklumkan sepenuhnya tentang peruntukan yang terkandung di sini.

Produk Zon Perdagangan Meme+ MEXC (selepas ini dirujuk sebagai "Produk") ialah alat khusus yang direka untuk pelabur sofistikated dengan pengalaman luas dalam pasaran mata wang kripto. Produk ini membawa risiko yang jauh lebih tinggi berbanding produk perdagangan jenis lain yang ditawarkan oleh MEXC. Sebagai contoh, token yang disenaraikan dalam Produk ini lebih tidak menentu berbanding mata wang kripto tradisional, mungkin dinyahsenarai lebih cepat dan/atau lebih kerap berbanding mata wang kripto tradisional, dan mungkin tidak diselenggara dengan baik berbanding dengan mata wang kripto tradisional. Sila jangan gunakan perkhidmatan ini dan/atau menyertai mana-mana produk atau perkhidmatan berkaitan jika anda tidak mampu menanggung risiko kerugian pelaburan sepenuhnya.

Dengan menawarkan Produk ini, MEXC bertindak sebagai platform untuk tujuan paparan maklumat sahaja. Semua bahan dan maklumat yang dipaparkan diperoleh daripada dan dapat disandarkan kepada laman web pihak ketiga. MEXC sama sekali tidak menyokong atau menjamin ketepatan dan/atau kesahihan maklumat tersebut, sama ada secara tersirat mahupun tersurat. Dengan menggunakan Produk ini, anda berjanji bahawa anda telah menjalankan usaha wajar dan penyelidikan anda sendiri mengenai keputusan pelaburan anda, dan telah merujuk penasihat kewangan, undang-undang atau cukai anda jika perlu. MEXC dan ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami semasa aktiviti pelaburan anda.