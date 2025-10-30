0.25% 연준 금리인하로 완화정책 전환…차세대 급등 암호화폐는?

핵심내용:

연준이 기준금리를 25bp 인하했으며 12월 1일 양적긴축을 종료한다고 확정했다.

금리 인하와 새로운 유동성 공급은 투자자들을 암호화폐와 같은 고위험 자산으로 다시 이끄는 경우가 많다.

비트코인은 보통 FOMC 회의 이후 하락세를 보인다. 하지만 장기적으로는 다음 회의가 열리기 전에 사상 최고치를 경신하는 경향을 나타낸다.

$HYPER, $BEST, $ASTER와 같은 프로젝트들이 자본이 온체인으로 다시 회전하면서 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있다.

연준이 또다시 브레이크를 밟았다.

연방공개시장위원회(FOMC)가 어제 10월 29일 회의에서 연준 금리를 25베이시스포인트 인하해 4%로 낮추기로 의결했다. 이는 2025년 들어 두 번째 금리 인하로, 완화적 정책 전환이 본격화되고 있음을 보여주는 가장 명확한 신호로 평가된다.

하지만 두 명의 위원이 반대 의견을 표명했다. 제프리 슈미드는 금리 인하에 반대했고, 스티븐 미란은 50bp의 더 큰 폭 인하를 주장했다. 그러나 시장은 이번 결정의 메시지를 명확히 받아들일 것으로 보인다. 긴축 시대가 끝났고 유동성이 다시 돌아오고 있다.

중앙은행은 12월 1일부로 양적긴축(QT)을 종료한다고 발표했다. 이것이 중요한 이유는 무엇일까? 이는 사실상 양적완화(QE)로 가는 문을 다시 열어주는 것이다.

이는 연준이 더 이상 시스템에서 자금을 빼내지 않는다는 의미다. 대신 연준은 국채에 해당 자금을 투입하기 시작할 예정이다. 이로 인해 금융 시스템으로 더 많은 현금이 유입되며, 결과적으로 차입 비용이 낮아지고 투자자들이 주식, 금, 암호화폐 같은 고위험 자산으로 몰리게 된다.

역사적으로 비트코인은 지난 세 차례 FOMC 회의 직후 6-8% 하락했다. 따라서 변동성이 예상된다. 하지만 이후 다음 회의 전까지 사상 최고치를 경신하는 모습을 보였다. 이러한 패턴이 지속된다면 연말까지의 상승 구조는 폭발적일 전망이다.

새로운 유동성이 다시 주목받는 가운데, 비트코인 하이퍼($HYPER), 베스트 월렛 토큰($BEST), 아스터($ASTER) 등 3개 토큰이 암호화폐 시장이 달아오르면서 폭발적으로 성장할 차세대 암호화폐가 될 가능성이 높다.

이들 알트코인이 주목받는 이유는 다음과 같다.

1. 비트코인 하이퍼($HYPER) – 비트코인이 드디어 실행 레이어를 확보하다

비트코인 하이퍼($HYPER)가 비트코인의 가능성을 새롭게 정의하고자 한다. $BTC가 암호화폐 시장에서 가장 인기 있는 자산이지만, 느린 거래 속도와 높은 가스 수수료로 인해 현대적인 용도로 활용하기 어려운 상황이다.

비트코인의 지속적인 문제들에 대한 해결책으로 비트코인 하이퍼가 등장한다. 하이퍼는 비트코인 네트워크와 함께 작동하는 더 빠르고 저렴하며 완전히 무신뢰 기반의 레이어 2(L2)가 될 전망이다.

솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 구축된 비트코인 하이퍼는 솔라나 수준의 속도와 비트코인 수준의 보안을 결합한다.

작동 방식은 다음과 같다. $BTC를 L2 네트워크로 브리징하여 1초 미만의 속도로 거래를 처리하고, 영지식 증명을 통해 비트코인 L1으로 다시 정산할 수 있다. 중개업체나 보관 문제는 발생하지 않는다.

이 간단한 안내를 통해 비트코인 하이퍼 토큰 구매 방법을 확인할 수 있다.

BTC 보유량에 상응하는 1:1 가치를 얻게 되며, 실질적인 활용성을 위해 설계된 실행 레이어에서 자유롭게 이동할 수 있다. 이를 통해 BTC를 염두에 두고 제작된 디파이, 밈코인, 디앱의 가능성이 열린다.

투자자들이 몰려드는 것은 놀라운 일이 아니다. $HYPER는 이미 사전 판매에서 2,520만 달러 이상을 모금했으며, 현재 토큰 가격은 0.013195달러이고 최대 46%의 스테이킹 보상을 제공하고 있다.

사전 판매 동향과 유망한 펀더멘털을 고려할 때, 비트코인 하이퍼의 가격은 2026년 0.2달러에 도달할 가능성이 있다는 전망이 나온다. 이는 현재 사전 판매 가격을 기준으로 15배의 성장 잠재력을 의미한다.

금리 인하로 자본 비용이 낮아지면서, 비트코인을 단순히 보유하는 것이 아닌 실제 사용 가능하게 만드는 프로젝트가 다른 많은 프로젝트를 능가할 가능성이 높다. BTC가 화폐라면, 비트코인 하이퍼는 그 화폐가 움직이는 곳이 될 수 있다.

다음 가격 상승 전에 비트코인 하이퍼 사전판매 참여하기

2. 베스트 월렛 토큰($BEST) – 암호화폐 자기보관과 규제 준수의 만남

베스트 월렛은 가까운 미래에 60개 이상의 체인을 지원할 계획인 올인원 웹3 월렛이다. 비트코인, 솔라나, BSC, 이더리움과 같은 주요 체인들이 이미 통합되어 있어 수백 개의 토큰에 대한 광범위한 자산 지원을 제공한다.

또한 많은 기관 수탁업체들이 신뢰하는 것과 동일한 기술인 파이어블록스급 MPC-CMP 보안으로 구축되어 있다. 즉, 핫월렛의 편의성을 해치지 않으면서도 손쉬운 자산 보호를 제공한다.

앱 내에서 사용자들은 스왑과 스테이킹을 할 수 있으며, ‘업커밍 토큰’ 기능을 통해 프리세일에도 참여할 수 있다.

베스트 월렛 토큰($BEST)이 이 전체 생태계를 구동하며 보유자들에게 주목할 만한 혜택을 제공한다.

$BEST를 보유하면 수수료 할인, 높은 스테이킹 보상, 주요 암호화폐 사전 판매에 대한 우선 접근권, 그리고 Web3 지갑의 방향성에 대한 투표권을 포함한 거버넌스 권한을 얻을 수 있다.

1,670만 달러 이상을 모금하고 토큰 가격이 0.025865달러를 기록한 가운데, $BEST 프리세일이 강력한 모멘텀을 보이고 있다. 조기 참여자들에게는 최대 79%의 스테이킹 보상이 제공된다.

향후 전망을 살펴보면, 출시 이후 지속적인 모멘텀을 바탕으로 2030년까지 $BEST 토큰 가격이 0.82달러에 도달할 수 있을 것으로 분석된다.

팀은 인앱 기능을 넘어선 서비스 제공에 집중하고 있다. 로드맵에는 베스트 카드 출시도 포함되어 있는데, 이는 마스터카드가 사용 가능한 전 세계 어디서나 암호화폐를 사용할 수 있게 해주는 암호화폐 직불카드로, 웹3 유틸리티와 일상 금융을 연결하는 역할을 한다.

$BEST를 보유하고 스테이킹하는 사용자들은 이 기능이 출시되면 거래 수수료 할인과 캐시백 리워드를 받게 된다.

베스트 월렛 토큰 구매 방법을 단계별로 안내하는 가이드가 공개되었다.

금리가 하락하고 개인 투자자들이 암호화폐 시장에 다시 진입하면서, $BEST와 같은 지갑 및 지갑 토큰이 온체인 인프라의 핵심 요소로 부상하고 있다.

$BEST를 확보하여 79% 연수익률로 스테이킹할 수 있는 기회가 제공되고 있다.

3. 아스터($ASTER) – 유동성을 되찾는 디파이 탈중앙화거래소

금리가 하락하면 수익률을 추구하는 트레이더들이 빠르게 돌아온다. 그리고 이런 상황에서 아스터($ASTER)보다 더 유리한 위치에 있는 디파이 프로토콜은 거의 없다.

이 프로젝트는 현물 및 무기한 거래를 위한 멀티체인 탈중앙화 거래소(DEX)로 운영되며, 변동성이 클 때에도 슬리피지를 낮게 유지하는 MEV 없는 실행 환경을 제공한다.

아스터는 현재 1.015달러에 거래되고 있으며, 시가총액 21억2천만 달러와 일일 거래량 5억 달러를 넘어서고 있다. 아직 초기 단계인 거래소치고는 상당한 수치다.

최근 새로운 지갑이 320만 달러를 $ASTER에 투입하며 고래들의 지속적인 신뢰를 보여주고 있다. 팀은 또한 토큰 수요를 강화하고 가격 안정화를 돕기 위해 전체 거래 수수료의 70-80%를 자사주 매입에 배정할 계획을 발표했으며, 이는 매우 긍정적인 신호로 평가된다.

아스터는 속도와 유연성을 위해 구축되어 BNB, 이더리움, 솔라나, 아비트럼에서 운영된다. ‘프로 모드’는 주식 무기한 선물과 그리드 거래 같은 고급 도구를 트레이더들에게 제공하며, ‘심플 모드’는 원클릭 스왑을 원하는 개인 거래자들을 대상으로 한다.

금리 인하와 양적긴축 종료로 유동성이 수익 창출 프로토콜로 유입될 가능성이 높아지면서, 커뮤니티 내 많은 이들이 $ASTER의 대폭 반등을 주목하고 있다.

오늘 바이낸스에서 $ASTER를 찾아볼 수 있다.

연준의 최근 25bp 금리 인하와 양적긴축 종료 계획은 통화정책의 완화 전환을 명확히 보여준다. 유동성이 회복되면서 $HYPER, $BEST, $ASTER와 같은 위험자산이 다음 암호화폐 상승세를 주도할 가능성이 높다.

이 기사는 재정적 조언이 아니다. 암호화폐와 사전 판매는 내재적 위험을 수반한다. 독자적인 조사를 실시하고 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 투자해야 한다.