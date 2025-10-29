21Shares submits HYPE spot ETF registration application to SEC

PANews reported on October 29 that, according to filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ), 21Shares US LLC has submitted an S-1 registration statement for a fund called the “21Shares Hyperliquid ETF.” This ETF aims to track the U.S. dollar price performance and staking yield of HYPE, the native token of the Hyperliquid network, reflecting the overall return after deducting relevant fees. The fund structure is a Delaware statutory trust, with Coinbase Custody and BitGo Trust serving as custodians.
