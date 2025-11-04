"7 Siblings" bought over 15,000 ETH at the bottom, bringing their total holdings to $464 million.

PANews reported on November 4th that, according to @ai_9684xtpa, the on-chain address "7 Siblings" increased its holdings by 15,092.8 ETH in the past 14 hours at an average price of $3,654.59, bringing its total investment to $55.15 million. Previously, this address purchased 2,662.55 ETH for $10 million during the price drop on October 17th. Its current total holdings are 128,205.83 ETH, equivalent to approximately $464 million at the current price.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.