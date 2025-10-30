A highly leveraged trader suffered three margin calls within 30 minutes, turning a $4 million profit into a loss.

PANews reported on October 29th that, according to Lookonchain, address 0xf35a6 was forcibly liquidated three times within 30 minutes due to the recent market downturn. This trader had previously gone all-in on BTC, Trump, and ENA with extremely high leverage.
Data shows that the account originally had a profit of over $4 million, but due to consecutive margin calls, it has now turned into a loss of approximately $238,000.
