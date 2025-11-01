A smart money investor has achieved a return of 110.59% since opening a 5x leveraged long position in ZEC on October 26th.

PANews reported on November 1st that, according to on-chain analyst Ai Yi, Smart Money (0x519...96a47) initiated a 5x leveraged long position in ZEC on October 26th, holding a total of 21,978.9 ZEC tokens (approximately $9.24 million). This makes Smart Money the top long position in Hyperliquid ZEC, with an opening price of $327.47 and a current return of 110.59%.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.