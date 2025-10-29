A Trader Turns $3K into a Whopping $2M! Experts Back These 3 High-Potential Coins for Massive ROIs in Q4 ($TAP, ADA, SUI)

In a remarkable display of strategy and precision, one crypto trader turned a $3,000 portfolio into a $2 million windfall. This story has sparked renewed attention toward Q4’s potential market movers. Analysts say this quarter could be dominated by tokens that integrate real-world value, strong ecosystems, and early adoption. Among the most dominant names in
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.