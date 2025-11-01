A whale with a 100% win rate added 40 BTC to its long position in Bitcoin, bringing its latest holding to 1070.02 BTC.

PANews reported on November 1st that, according to on-chain analyst Ai Yi, a Bitcoin whale with a 100% win rate added 40 BTC (approximately $4.4 million) to its long position. Its latest BTC holding is 1070.02 BTC (worth $117 million), with no changes to its other positions. The total value is $370 million, resulting in a floating loss of $7.8 million.
