Amazon, Google Deals Boosted Cipher Mining's Credibility, Says CEO, But Admits 'Bias' Linked To Bitcoin Mining Background

Oleh: Coinstats
2025/11/04 17:01
XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP (CRYPTO: XRP) is up 7% on Monday as traders positioned for potential ETF-driven momentum after five spot XRP exchange-traded funds are getting ready to launch. read more
Coinstats2025/11/10 20:14
De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time.
Cryptopolitan2025/11/10 21:15
Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

Economic developments may impact cryptocurrency volatility and decision-making events this week. Key government and financial announcements will shape expectations and market movements. Continue Reading:Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape The post Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape appeared first on COINTURK NEWS.
Coinstats2025/11/10 20:29

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

FSC Chair Highlights Need for Safeguards in South Korea’s Stablecoin Push

Wormhole Jumps 11% on Revised Tokenomics and Reserve Initiative

