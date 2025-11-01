Analysis: Bitcoin production costs reach $112,084, and mining companies may face cost challenges.

PANews reported on November 1st that, according to data from MarcoMicro, the current cost of Bitcoin production has reached $112,084. Historical data shows that the production cost peaked at $115,098.12 on October 9th. Analysts believe that the recent increase in Bitcoin production costs means that most Bitcoin mining companies will face challenges in terms of sales and administrative expenses, requiring them to reduce costs to maintain profitability.
