Australische toezichthouder bestempelt stablecoins als financieel product

De Australische financiële toezichthouder ASIC heeft stablecoins officieel onder de bestaande wetgeving voor financiële producten geplaatst. De stap brengt digitale activa dichter bij de traditionele markt en geeft beleggers meer bescherming. Bedrijven die zulke tokens aanbieden, krijgen tot juni 2026 de tijd om hun vergunning in orde te maken

ASIC scherpt regels rond digitale activa aan De Australische beurstoezichthouder ASIC heeft duidelijk gemaakt dat stablecoins voortaan onder de bestaande financiële wetgeving vallen. Ook wrapped tokens, tokenised securities en digitale wallets worden als financiële producten beschouwd. Daarmee krijgen beleggers meer bescherming, terwijl bedrijven weten onder welke regels ze mogen opereren. Volgens ASIC-commissaris Alan Kirkland dwingt de snelle opkomst van tokenisatie de toezichthouder tot duidelijkheid. Hij benadrukte dat licenties zorgen voor consumentenbescherming en de mogelijkheid bieden om op te treden bij misbruik. AUSTRALIA TIGHTENS CRYPTO RULES!!! Australian Securities & Investments Commission just reclassified stablecoins & wrapped tokens as financial products. Regulation era is starting!! pic.twitter.com/AO4gyLNd3N — Kyle Chassé / DD (@kyle_chasse) October 29, 2025 Tijdelijke vrijstelling tot midden 2026 Bedrijven die zulke producten aanbieden, moeten beschikken over een financiële-dienstenlicentie. Omdat die overgang tijd kost, heeft ASIC een zogenoemde no-action-periode ingesteld tot 30 juni 2026. Gedurende die tijd zal de toezichthouder geen handhaving starten tegen bedrijven die aantoonbaar bezig zijn hun vergunning te regelen. Daarnaast komt er tijdelijke vrijstelling voor distributeurs van stablecoins en wrapped tokens, en voor bewaardiensten die onder de financiële regels vallen. Marktpartijen kunnen tot 12 november feedback geven op deze conceptmaatregelen. Nieuw kader voor bredere hervorming De update maakt deel uit van het herziene Informatieblad 225, dat uitlegt wanneer digitale activa als financieel product gelden. Het document breidt het aantal voorbeelden uit van 13 naar 18 en behandelt nu ook staking-diensten, yield-bearing-stablecoins en gaming-NFT's. ASIC benadrukt dat Australische wetgeving ook geldt voor buitenlandse of gedecentraliseerde platforms die hun diensten aan Australische gebruikers aanbieden. Custody-aanbieders moeten voortaan beschikken over minimaal 10 miljoen Australische dollar aan eigen middelen, tenzij de bewaring een nevenactiviteit is. Het beleid sluit aan bij de komende wetgeving van het ministerie van Financiën, dat werkt aan een nationaal kader voor digitale-asset-platforms en betaaldiensten. Australia’s ASIC issues guidance on crypto: Bitcoin, most NFTs, and tokenized tickets likely not financial products, so no license needed for pure BTC trading. Stablecoins, security tokens, yield products, and staking services are, requiring licenses. Industry welcomes clarity… pic.twitter.com/jOfLOHBN8I — Vincent Bu Lu (@VincentBuLu1) October 29, 2025 Voorzichtige steun uit de sector Lokale bedrijven reageren gemengd. Een woordvoerder van ruilplatform Swyftx noemt duidelijke regels noodzakelijk om investeerders te beschermen, maar waarschuwt dat te strikte eisen gebruikers naar buitenlandse markten kunnen drijven. ASIC stelt dat het huidige beleid bedoeld is om innovatie te ondersteunen zonder de bescherming van consumenten uit het oog te verliezen. De toezichthouder blijft openstaan voor overleg met de sector tijdens de overgangsperiode. Met deze stap verschuift Australië naar een model waarin stablecoins, tokenised assets en bewaardiensten formeel onder financieel toezicht vallen. Bedrijven hebben tot midden 2026 om hun vergunning op orde te krijgen, waarna de echte handhaving begint. 