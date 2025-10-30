The post Avalon Labs Introduces AI RWA Platform appeared first on Coinpedia Fintech News
Avalon Labs has introduced an AI-powered blockchain marketplace for real-world assets (RWAs) along with the AI-MaaS concept. They rolled out a Reinforcement Learning model on the BNB Chain and launched CRT, a new token standard granting legal commercial rights. Backed by YZi Labs and Framework Ventures, this project aims to revolutionize asset management by combining AI’s power with blockchain technology, delivering more efficient, transparent, and accessible decentralized finance solutions.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.