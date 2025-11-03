AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
De AVAX-token speelt een hoofdrol in een opvallende koersverandering: een kleine agritech-onderneming werkt aan een transformatie tot beursgenoteerde AVAX-treasury. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Nieuwe koers voor AgriFORCE / AVAX One Op 22 september 2025 maakte AgriFORCE Growing Systems Ltd. (Nasdaq: AGRI) bekend dat het verdergaat onder de naam AVAX One. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een kapitaalronde van circa 550 miljoen USD, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van AVAX-tokens. Het doel is om als eerste beursgenoteerde onderneming volledig in te zetten op het verwerven van AVAX. Deze stap past binnen de bredere strategie van de Avalanche Foundation, die via digitale activa-treasury’s institutionele toegang tot het Avalanche-ecosysteem wil vergroten. AVAX One is hiermee de herpositionering van een bestaand agritechbedrijf dat zich volledig wil richten op het aankopen van AVAX. Wat houdt een digitale activa‑treasury (DAT) in? Een digitale activa-treasury, kortweg DAT, is een beursgenoteerd vehikel dat kapitaal ophaalt bij beleggers om dat te investeren in cryptovaluta. In het geval van AVAX One draait het volledig om AVAX. De onderneming wordt gepositioneerd als een “token-accumulation entity”, waarbij beurskapitaal wordt gebruikt om AVAX te verzamelen en beleggers via het aandeel indirecte blootstelling aan de token krijgen. De Avalanche Foundation zou bovendien betrokken zijn bij minstens twee andere initiatieven die samen ongeveer 1 miljard USD aan geplande AVAX-treasury’s vertegenwoordigen. Een van die initiatieven is Avalanche Treasury Co. (AVAT), een speciaal opgerichte entiteit die via een SPAC-fusie met Mountain Lake Acquisition Corp. werkt aan een beursnotering op de Nasdaq. AgriFORCE ($AGRI) shareholders have officially approved a $300M pivot — transforming the NASDAQ-listed company into the first publicly traded firm dedicated to accumulating $AVAX. That’s right — a listed company is going all-in on Avalanche. Over 95% of shareholders voted in… pic.twitter.com/LRhZAshchj — Alhaji DeFi (@AlhajiDeFi5170) October 29, 2025 Belangrijke aandachtspunten De plannen zijn omvangrijk, maar de kapitaalverhoging bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Voor institutionele beleggers kan dit model een efficiënte manier zijn om in AVAX te investeren zonder de token direct te beheren. Tegelijkertijd brengt de strategie risico’s met zich mee, zoals een grote afhankelijkheid van één actief en het succes van de financieringsronde. AVAT begint met 460 miljoen USD aan assets en streeft naar een AVAX-positie van meer dan 1 miljard USD. Bovendien beschikt het over exclusieve toegang tot tokenverkopen van de Avalanche Foundation tegen korting. Avalanche’s strategie in perspectief AVAX One en AVAT maken deel uit van de strategie van de Avalanche Foundation om institutioneel kapitaal aan te trekken. Waar AVAX One zich beperkt tot één structuur en één token, vertegenwoordigt AVAT een beursgerichte en institutioneel ondersteunde opzet. Grote investeerders zoals Pantera Capital en Galaxy Digital steunen dit initiatief. Zo ontstaan binnen het AVAX-ecosysteem meerdere routes die traditionele marktstructuren combineren met blockchaininfrastructuur. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.De AVAX-token speelt een hoofdrol in een opvallende koersverandering: een kleine agritech-onderneming werkt aan een transformatie tot beursgenoteerde AVAX-treasury. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Nieuwe koers voor AgriFORCE / AVAX One Op 22 september 2025 maakte AgriFORCE Growing Systems Ltd. (Nasdaq: AGRI) bekend dat het verdergaat onder de naam AVAX One. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een kapitaalronde van circa 550 miljoen USD, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van AVAX-tokens. Het doel is om als eerste beursgenoteerde onderneming volledig in te zetten op het verwerven van AVAX. Deze stap past binnen de bredere strategie van de Avalanche Foundation, die via digitale activa-treasury’s institutionele toegang tot het Avalanche-ecosysteem wil vergroten. AVAX One is hiermee de herpositionering van een bestaand agritechbedrijf dat zich volledig wil richten op het aankopen van AVAX. Wat houdt een digitale activa‑treasury (DAT) in? Een digitale activa-treasury, kortweg DAT, is een beursgenoteerd vehikel dat kapitaal ophaalt bij beleggers om dat te investeren in cryptovaluta. In het geval van AVAX One draait het volledig om AVAX. De onderneming wordt gepositioneerd als een “token-accumulation entity”, waarbij beurskapitaal wordt gebruikt om AVAX te verzamelen en beleggers via het aandeel indirecte blootstelling aan de token krijgen. De Avalanche Foundation zou bovendien betrokken zijn bij minstens twee andere initiatieven die samen ongeveer 1 miljard USD aan geplande AVAX-treasury’s vertegenwoordigen. Een van die initiatieven is Avalanche Treasury Co. (AVAT), een speciaal opgerichte entiteit die via een SPAC-fusie met Mountain Lake Acquisition Corp. werkt aan een beursnotering op de Nasdaq. AgriFORCE ($AGRI) shareholders have officially approved a $300M pivot — transforming the NASDAQ-listed company into the first publicly traded firm dedicated to accumulating $AVAX. That’s right — a listed company is going all-in on Avalanche. Over 95% of shareholders voted in… pic.twitter.com/LRhZAshchj — Alhaji DeFi (@AlhajiDeFi5170) October 29, 2025 Belangrijke aandachtspunten De plannen zijn omvangrijk, maar de kapitaalverhoging bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Voor institutionele beleggers kan dit model een efficiënte manier zijn om in AVAX te investeren zonder de token direct te beheren. Tegelijkertijd brengt de strategie risico’s met zich mee, zoals een grote afhankelijkheid van één actief en het succes van de financieringsronde. AVAT begint met 460 miljoen USD aan assets en streeft naar een AVAX-positie van meer dan 1 miljard USD. Bovendien beschikt het over exclusieve toegang tot tokenverkopen van de Avalanche Foundation tegen korting. Avalanche’s strategie in perspectief AVAX One en AVAT maken deel uit van de strategie van de Avalanche Foundation om institutioneel kapitaal aan te trekken. Waar AVAX One zich beperkt tot één structuur en één token, vertegenwoordigt AVAT een beursgerichte en institutioneel ondersteunde opzet. Grote investeerders zoals Pantera Capital en Galaxy Digital steunen dit initiatief. Zo ontstaan binnen het AVAX-ecosysteem meerdere routes die traditionele marktstructuren combineren met blockchaininfrastructuur. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche

Oleh: Coinstats
2025/11/03 03:46
Avalanche
AVAX$18.03+1.46%
TokenFi
TOKEN$0.007263-1.61%
Meteora
MET$0.3652+2.41%
Wink
LIKE$0.004969+3.13%
OP
OP$0.4333+1.54%
De AVAX-token speelt een hoofdrol in een opvallende koersverandering: een kleine agritech-onderneming werkt aan een transformatie tot beursgenoteerde AVAX-treasury. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Nieuwe koers voor AgriFORCE / AVAX One Op 22 september 2025 maakte AgriFORCE Growing Systems Ltd. (Nasdaq: AGRI) bekend dat het verdergaat onder de naam AVAX One. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een kapitaalronde van circa 550 miljoen USD, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van AVAX-tokens. Het doel is om als eerste beursgenoteerde onderneming volledig in te zetten op het verwerven van AVAX. Deze stap past binnen de bredere strategie van de Avalanche Foundation, die via digitale activa-treasury’s institutionele toegang tot het Avalanche-ecosysteem wil vergroten. AVAX One is hiermee de herpositionering van een bestaand agritechbedrijf dat zich volledig wil richten op het aankopen van AVAX. Wat houdt een digitale activa‑treasury (DAT) in? Een digitale activa-treasury, kortweg DAT, is een beursgenoteerd vehikel dat kapitaal ophaalt bij beleggers om dat te investeren in cryptovaluta. In het geval van AVAX One draait het volledig om AVAX. De onderneming wordt gepositioneerd als een “token-accumulation entity”, waarbij beurskapitaal wordt gebruikt om AVAX te verzamelen en beleggers via het aandeel indirecte blootstelling aan de token krijgen. De Avalanche Foundation zou bovendien betrokken zijn bij minstens twee andere initiatieven die samen ongeveer 1 miljard USD aan geplande AVAX-treasury’s vertegenwoordigen. Een van die initiatieven is Avalanche Treasury Co. (AVAT), een speciaal opgerichte entiteit die via een SPAC-fusie met Mountain Lake Acquisition Corp. werkt aan een beursnotering op de Nasdaq. AgriFORCE ($AGRI) shareholders have officially approved a $300M pivot — transforming the NASDAQ-listed company into the first publicly traded firm dedicated to accumulating $AVAX. That’s right — a listed company is going all-in on Avalanche. Over 95% of shareholders voted in… pic.twitter.com/LRhZAshchj — Alhaji DeFi (@AlhajiDeFi5170) October 29, 2025 Belangrijke aandachtspunten De plannen zijn omvangrijk, maar de kapitaalverhoging bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Voor institutionele beleggers kan dit model een efficiënte manier zijn om in AVAX te investeren zonder de token direct te beheren. Tegelijkertijd brengt de strategie risico’s met zich mee, zoals een grote afhankelijkheid van één actief en het succes van de financieringsronde. AVAT begint met 460 miljoen USD aan assets en streeft naar een AVAX-positie van meer dan 1 miljard USD. Bovendien beschikt het over exclusieve toegang tot tokenverkopen van de Avalanche Foundation tegen korting. Avalanche’s strategie in perspectief AVAX One en AVAT maken deel uit van de strategie van de Avalanche Foundation om institutioneel kapitaal aan te trekken. Waar AVAX One zich beperkt tot één structuur en één token, vertegenwoordigt AVAT een beursgerichte en institutioneel ondersteunde opzet. Grote investeerders zoals Pantera Capital en Galaxy Digital steunen dit initiatief. Zo ontstaan binnen het AVAX-ecosysteem meerdere routes die traditionele marktstructuren combineren met blockchaininfrastructuur. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected] untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Suka

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP (CRYPTO: XRP) is up 7% on Monday as traders positioned for potential ETF-driven momentum after five spot XRP exchange-traded funds are getting ready to launch. read more
XRP
XRP$2.5076+9.32%
GET
GET$0.001056+1.24%
READY
READY$0.017469+4.35%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:14
De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time.
ChangeX
CHANGE$0.00140046-0.89%
Kongsi
Cryptopolitan2025/11/10 21:15
Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

Economic developments may impact cryptocurrency volatility and decision-making events this week. Key government and financial announcements will shape expectations and market movements. Continue Reading:Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape The post Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape appeared first on COINTURK NEWS.
MAY
MAY$0.02798+0.32%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:29

Berita Sohor Kini

Lagi

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

FSC Chair Highlights Need for Safeguards in South Korea’s Stablecoin Push

Aster Price Surges After Airdrop and CZ Mention

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,325.49
$105,325.49$105,325.49

+1.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,544.97
$3,544.97$3,544.97

+0.83%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5198
$2.5198$2.5198

+8.79%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.59
$166.59$166.59

+2.49%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18024
$0.18024$0.18024

+1.21%