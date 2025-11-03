AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche

De AVAX-token speelt een hoofdrol in een opvallende koersverandering: een kleine agritech-onderneming werkt aan een transformatie tot beursgenoteerde AVAX-treasury. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Nieuwe koers voor AgriFORCE / AVAX One Op 22 september 2025 maakte AgriFORCE Growing Systems Ltd. (Nasdaq: AGRI) bekend dat het verdergaat onder de naam AVAX One. Tegelijkertijd werkt het bedrijf aan een kapitaalronde van circa 550 miljoen USD, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van AVAX-tokens. Het doel is om als eerste beursgenoteerde onderneming volledig in te zetten op het verwerven van AVAX. Deze stap past binnen de bredere strategie van de Avalanche Foundation, die via digitale activa-treasury’s institutionele toegang tot het Avalanche-ecosysteem wil vergroten. AVAX One is hiermee de herpositionering van een bestaand agritechbedrijf dat zich volledig wil richten op het aankopen van AVAX. Wat houdt een digitale activa‑treasury (DAT) in? Een digitale activa-treasury, kortweg DAT, is een beursgenoteerd vehikel dat kapitaal ophaalt bij beleggers om dat te investeren in cryptovaluta. In het geval van AVAX One draait het volledig om AVAX. De onderneming wordt gepositioneerd als een “token-accumulation entity”, waarbij beurskapitaal wordt gebruikt om AVAX te verzamelen en beleggers via het aandeel indirecte blootstelling aan de token krijgen. De Avalanche Foundation zou bovendien betrokken zijn bij minstens twee andere initiatieven die samen ongeveer 1 miljard USD aan geplande AVAX-treasury’s vertegenwoordigen. Een van die initiatieven is Avalanche Treasury Co. (AVAT), een speciaal opgerichte entiteit die via een SPAC-fusie met Mountain Lake Acquisition Corp. werkt aan een beursnotering op de Nasdaq. AgriFORCE ($AGRI) shareholders have officially approved a $300M pivot — transforming the NASDAQ-listed company into the first publicly traded firm dedicated to accumulating $AVAX. That’s right — a listed company is going all-in on Avalanche. Over 95% of shareholders voted in… pic.twitter.com/LRhZAshchj — Alhaji DeFi (@AlhajiDeFi5170) October 29, 2025 Belangrijke aandachtspunten De plannen zijn omvangrijk, maar de kapitaalverhoging bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Voor institutionele beleggers kan dit model een efficiënte manier zijn om in AVAX te investeren zonder de token direct te beheren. Tegelijkertijd brengt de strategie risico’s met zich mee, zoals een grote afhankelijkheid van één actief en het succes van de financieringsronde. AVAT begint met 460 miljoen USD aan assets en streeft naar een AVAX-positie van meer dan 1 miljard USD. Bovendien beschikt het over exclusieve toegang tot tokenverkopen van de Avalanche Foundation tegen korting. Avalanche’s strategie in perspectief AVAX One en AVAT maken deel uit van de strategie van de Avalanche Foundation om institutioneel kapitaal aan te trekken. Waar AVAX One zich beperkt tot één structuur en één token, vertegenwoordigt AVAT een beursgerichte en institutioneel ondersteunde opzet. Grote investeerders zoals Pantera Capital en Galaxy Digital steunen dit initiatief. Zo ontstaan binnen het AVAX-ecosysteem meerdere routes die traditionele marktstructuren combineren met blockchaininfrastructuur. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht AVAX One: het nieuwe treasury‑spel van Avalanche is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.