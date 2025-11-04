Balancer: Some older pools have not been paused due to their long service life; other Balancer pools, such as V3, are unaffected.

PANews reported on November 4th that Balancer officially stated that its V2 Composable Stable Pools were attacked at 15:48 (Beijing time) yesterday. Some older pools, which had been online for many years without being paused, have now been suspended and recovery mechanisms have been initiated. Other V3 pools and non-V2 pools were not affected. The team is investigating the incident with security researchers and will release a full incident report later, reminding users to be wary of phishing attacks.
