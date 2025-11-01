PANews reported on November 1st that Berkshire Hathaway's cash reserves reached a record $381.67 billion, with net investment income of $17.311 billion in the third quarter, compared to $16.161 billion in the same period last year. As of September 30, 2025, it had 1,438,223 Class A equivalent shares outstanding, marking its 12th consecutive quarter as a net seller of shares.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.