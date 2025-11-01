Berkshire Hathaway's top five holdings in Q3: Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, and Chevron.

PANews reported on November 1st that Berkshire Hathaway stated its equity investments have been concentrated in a few companies for many years. As of September 30, 2025, and December 31, 2024, the fair value of its top five holdings accounted for 66% and 71% of the total fair value of its equity investments, respectively. These five holdings are: American Express (AXP.N), Apple (AAPL.O), Bank of America (BAC.N), Coca-Cola (KO.N), and Chevron (CVX.N). Additionally, Berkshire Hathaway holds common stock in Occidental Petroleum (OXY.N).
