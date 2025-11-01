Best Altcoins To Buy Now After Fed Cuts: This Undervalued Presale Token is Ready To Explode 1000x

With the Federal Reserve (the Fed) announcing a 25-basis-point rate cut recently, risk assets like cryptocurrencies have responded, though the reaction has been mixed. For example, the Fed’s communication hinted that further easing might be limited, which left traders cautious. In the past 24 hours, major altcoins such as XRP and Dogecoin (DOGE) have shown
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.