Bitcoin daalt onder $108K na $463 miljoen aan liquidaties

De prijs van Bitcoin (BTC) is afgelopen nacht opvallend hard onderuit gegaan, met een scherpe daling onder de grens van 108.000 dollar. In korte tijd werden circa 463 miljoen dollar aan futures-posities geliquideerd, wat de markt op scherp zette. Toen de koers door de steunzone zakte, ontstond er een kettingreactie van stop-losses en hefboomposities die automatisch werden gesloten. De liquidaties benadrukken hoe kwetsbaar een markt met overmatig gebruik van hefbomen kan zijn. Het effect was goed merkbaar. Hoewel Bitcoin uit eerdere hoogtes van meer dan 110.000 dollar kwam, verloor het binnen enkele uren aanzienlijk terrein. Deze beweging duidt niet alleen op technische kwetsbaarheid, maar ook op een wijziging in het marktsentiment. Nu naar Discord Daling Bitcoin heeft ook gevolgen voor altcoins De neerwaartse druk op Bitcoin had directe gevolgen voor altcoins, die doorgaans gevoelig reageren op bewegingen in de marktleider. Toen Bitcoin onder de steunzone zakte, zagen altcoins zoals Ethereum (ETH), Solana (SOL) en andere grote tokens eveneens scherpe verliezen. Het sentiment sloeg om van optimisme naar voorzichtigheid. Handelaren verminderden hun blootstelling aan risicovollere activa en verschoven naar relatief veilige posities. In de dagen voorafgaand aan de daling hadden veel altcoins juist sterk gepresteerd, maar de plotselinge liquidatiegolf dwong veel handelaren tot het sluiten van posities. Het resultaat was een breed-gedragen terugval van de markt. Daarbij werd zichtbaar dat in stressmomenten een zogenaamde “flight to quality” plaatsvindt, met Bitcoin dat relatief beter bestand tegen de klappen dan veel kleinere tokens. Sentiment in de cryptomarkt sloeg plotsklaps om Een combinatie van factoren leidde tot de omslag in het sentiment. Ten eerste was de hefboom in futures-markten erg hoog. Veel handelaren hadden long posities ingenomen, in de overtuiging dat de opgaande trend zou doorzetten. Toen echter de koers van Bitcoin door de steunzone brak, zorgden automatische stop-losses en margin calls dat de bal sneller aan het rollen ging. De liquidatie-data laten zien dat het overgrote deel van de verliezen kwam uit longposities die te zwaar geheven waren. JUST IN: Over $426,000,000 worth of crypto long positions liquidated in the past 24 hours. pic.twitter.com/SCmc2RoDsb — Whale Insider (@WhaleInsider) November 3, 2025 Daarnaast speelt ook de macro-economische context een rol. Verhoogde renteverwachtingen, een stijgende dollar en zorgen over liquiditeit deden het vertrouwen in risicovolle activa afnemen. In zo’n omgeving zijn activa zoals Bitcoin kwetsbaarder. Handelaren die voorheen marges hadden uitgerokken, kregen te maken met een wissel van het spel. De opwaartse wind stokte, waardoor het neerwaarts risico groter werd. Technisch gezien kwam er ook druk op de steunzone rond 108.000 dollar. Omdat deze zone al eerder getest werd, zagen handelaren een doorbraak als signaal dat de markt voldoende ruimte had om meer neerwaarts te bewegen. De combinatie van technische breuk plus hefboomeffect gaf een extra versnelling aan de daling. Verwachtingen voor de komende dagen De liquidatiegolf en de daaropvolgende koersdaling brengen belangrijke vragen met zich mee over de richting van de markt op de korte tot middellange termijn. Enerzijds kan de afloop van deze verhoogde liquidatie-druk zorgen voor een schonere markt. Overtrokken hefboomposities zijn weggenomen, wat in theorie de basis legt voor stabilisatie. Anderzijds is het risico dat, als de steunzone rond de 106.000 dollar en 108.000 dollar niet standhoudt, er alsnog een grotere correctie volgt richting de 100.000 dollar of lager. Voor handelaren betekent dit dat voorzichtigheid geboden is. Aan de ene kant kan een herstel mogelijk zijn zolang Bitcoin zich boven de cruciale steunzone houdt. Aan de andere kant kan het breken van die zone aanleiding geven tot verdere daling. De bredere altcoinmarkt wordt daarbij extra gevoelig geacht, omdat deze vaak eerder en harder reageert op negatieve signalen. Voor de institutionele markt toont deze episode opnieuw aan hoe belangrijk risicobeheer is. Overmatige hefboom, gekoppeld aan blootstelling aan technische steunzones, kan snel omslaan in neerwaartse bewegingen. In een markt als crypto, waar volatiliteit en sentiment sterk samenhangen, is het dragen van extra hefboom daarbovenop een extra kwetsbaarheid. 