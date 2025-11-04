Bitwise and Grayscale disclosed fees for XRP and Dogecoin spot ETFs, suggesting they may launch without SEC approval.

PANews reported on November 4th that, according to The Block, Bitwise plans to charge a 0.34% fee for its Bitwise XRP ETF , while Grayscale will charge 0.35% for its XRP and Dogecoin ETFs. Both companies previously launched an SOL spot ETF, with Bitwise attracting approximately $56 million on its first day. Amid the US government shutdown and SEC staffing constraints, institutions can automatically list their products after 20 days by submitting an S-1 form without a "delaying amendment" and meeting listing standards. This means that some crypto ETFs may be able to list without prior SEC approval. NovaDius stated that the first XRP spot ETF may appear within two weeks.
