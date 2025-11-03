BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Yuga Labs will launch its Otherside metaverse on November 12, as part of efforts to reignite interest in its infamous Bored Ape NFTs brand.Yuga Labs will launch its Otherside metaverse on November 12, as part of efforts to reignite interest in its infamous Bored Ape NFTs brand.

Bored Ape NFTs Return With ‘Otherside’. Can They Save the Metaverse?

Oleh: Coinstats
2025/11/03 21:32
ApeCoin
APE$0.3899-2.88%
Particl
PART$0.3167+8.57%
Yuga Labs will launch its Otherside metaverse on November 12, as part of efforts to reignite interest in its infamous Bored Ape NFTs brand.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected] untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Suka

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP (CRYPTO: XRP) is up 7% on Monday as traders positioned for potential ETF-driven momentum after five spot XRP exchange-traded funds are getting ready to launch. read more
XRP
XRP$2.5201+9.45%
GET
GET$0.001056+1.24%
READY
READY$0.017259+2.55%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:14
De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time.
ChangeX
CHANGE$0.00139761-0.96%
Kongsi
Cryptopolitan2025/11/10 21:15
Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

Economic developments may impact cryptocurrency volatility and decision-making events this week. Key government and financial announcements will shape expectations and market movements. Continue Reading:Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape The post Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape appeared first on COINTURK NEWS.
MAY
MAY$0.02798+0.03%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:29

Berita Sohor Kini

Lagi

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

FSC Chair Highlights Need for Safeguards in South Korea’s Stablecoin Push

Banco Santander Launches Retail Crypto Trading via Openbank in Germany

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,225.52
$105,225.52$105,225.52

+1.41%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,529.73
$3,529.73$3,529.73

+0.40%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5208
$2.5208$2.5208

+8.84%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.94
$165.94$165.94

+2.09%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17905
$0.17905$0.17905

+0.54%