Chainlink, in collaboration with FTSE Russell, is bringing global index data onto the blockchain for the first time.

PANews reported on November 4th that, according to an official announcement from Chainlink, FTSE Russell has partnered with Chainlink. For the first time, FTSE Russell has uploaded its core index data (including Russell 1000, 2000, 3000, FTSE 100, etc.) to the Chainlink DataLink blockchain, covering more than 60 blockchains, serving more than 2,000 applications, and enabling 24/7 real-time access across multiple chains.
FTSE Russell is a leading global provider of financial indices and data services, and is part of the London Stock Exchange Group (LSEG).
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.