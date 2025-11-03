CoinShares: Digital asset investment products saw a net outflow of $360 million last week.

PANews reported on November 3rd that, according to CoinShares' latest weekly report, digital asset investment products saw a total outflow of $360 million last week due to market uncertainty caused by investors' perception that Federal Reserve Chairman Powell's comments about a possible December rate cut were too hawkish. The US led the outflows, with $439 million flowing out; Bitcoin ETFs were hit hardest, experiencing outflows of $946 million under interest rate pressure. Solana attracted $421 million in inflows—the second-largest inflow ever—primarily due to new US ETFs.
