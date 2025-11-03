Crypto belasting Frankrijk: nieuw plan voor 2026

Frankrijk zet een nieuwe stap in zijn fiscale beleid: crypto belasting Frankrijk wordt werkelijkheid. Digitale activa krijgen dezelfde status als ‘onproductieve vermogens’. Dat is de categorie waar ook goud, jachten en andere luxe bezittingen onder vallen. De maatregel, gepland voor 2026, geldt voor vermogens boven de twee miljoen euro en maakt duidelijk dat de Franse overheid crypto niet langer als bijzaak ziet. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Nieuwe koers: Frankrijk belast digitale rijkdom Wat jarenlang vooral een discussiepunt was, ligt nu concreet op tafel. De Franse regering wil de regels rond vermogensbelasting moderniseren en crypto hoort daar volgens Parijs gewoon bij. De gedachte erachter is helder: vermogen dat niets produceert mag wat bijdragen aan de staatskas, terwijl kapitaal richting de economie wordt aangemoedigd. Het wetsvoorstel kreeg met een kleine meerderheid groen licht in de Assemblée nationale. Daarmee is de toon gezet, al moet het nog langs de Senaat. Onder de nieuwe regeling geldt een vast tarief van één procent voor het deel van het vermogen boven de grens van twee miljoen euro. Daarmee vervalt het oude, meerlagige systeem. Door crypto onder ‘onproductieve vermogens’ te plaatsen, zegt Frankrijk eigenlijk: ook digitale rijkdom hoort in het fiscale gesprek thuis. De invoering is gekoppeld aan de begroting van 2026. France just labeled crypto “unproductive.” 1% annual tax on big bags next? A razor-thin vote advances a levy on digital assets over €2M — could kick in Jan 2026. Expect timed sell windows, BTC/EUR discounts, wider spreads. The playbook + dates inside … pic.twitter.com/RTuDMeF1OB — Biturai | Krypto Trading (@biturai_trading) November 3, 2025 Wat houdt de Franse crypto belasting precies in? De nieuwe regels draaien om drie vaste punten. Eerst de indeling: crypto-activa vallen onder de categorie ‘niet-productieve vermogens’. Vervolgens de grondslag: de waarde van die holdings telt mee in de totale vermogensbelasting zodra het bezit de grens van twee miljoen euro overschrijdt. En tot slot het tarief: een vaste heffing van één procent op het bedrag boven die drempel. Die vereenvoudiging brengt nieuwe verhoudingen met zich mee. Voor mensen met een vermogen net boven de grens betekent het direct een extra last, terwijl de hoogste vermogens mogelijk juist iets lichter uitkomen dan voorheen. Toch zorgt het vooral voor duidelijkheid: crypto wordt niet langer als een vage categorie behandeld, maar als volwaardig vermogen. Hoe de waardering precies plaatsvindt en hoe vaak die moet worden vastgesteld, volgt later in de uitvoeringsregels. Gevolgen voor crypto-investeerders en miners Voor beleggers met flinke crypto-portefeuilles zoals Bitcoin, Ethereum of populaire altcoins, betekent dit dat hun bezit voortaan meetelt binnen de Franse rijkdomsbelasting. Dat vraagt om meer overzicht, actuele waarderingen en mogelijk een herschikking van de portefeuille. Vermogende particulieren en family offices zullen opnieuw berekenen of het aanhouden van digitale activa in Frankrijk nog even aantrekkelijk blijft. Ook miners en staking-bedrijven ontkomen er niet aan. Apparatuur en operationele middelen die inkomsten genereren, vallen onder een ander fiscaal kader dan simpelweg tokens op een wallet. Daardoor wordt de scheidslijn tussen bedrijfs- en privévermogen belangrijker. En omdat koersen flink kunnen schommelen, kan de belastingpositie van jaar tot jaar veranderen. Dat vraagt om strakkere administratie; iets waar de Franse crypto-community al volop over discussieert. In heel Europa groeit de druk om digitale bezittingen duidelijker te belasten. Frankrijk kiest nu voor de meest directe benadering: crypto hoort gewoon in het vermogensplaatje. Dat zet andere landen aan het denken. Sommige lidstaten kijken liever nog de kat uit de boom, anderen werken aan vergelijkbare modellen. Voor beleggers met een internationale focus wordt het daardoor belangrijker om te begrijpen waar de fiscale grenzen liggen. Ook binnen de markt zelf heeft de stap effect. Meer duidelijkheid kan investeerders rust geven, terwijl particuliere houders vooral zullen afwegen wat dit betekent voor hun lange termijn strategie. Voor Franse bedrijven in de crypto- en fintechsector betekent het meer administratie, maar ook meer volwassenheid in hoe digitale rijkdom fiscaal wordt behandeld. Dat kan op termijn juist vertrouwen wekken bij grote spelers die stabiliteit zoeken. Frankrijk zet toon met nieuwe crypto belasting De richting is duidelijk: crypto belasting Frankrijk wordt een vast onderdeel van het fiscale landschap. Met een drempel van twee miljoen euro en een vlak tarief van één procent plaatst Frankrijk digitale activa vol in het vermogensdebat. Voor beleggers en miners betekent het vooruitdenken over waardering, structuur en rapportage. Tegelijk toont het dat crypto niet langer buiten de lijnen valt, maar midden in de Europese economische realiteit staat. 