Data: The scale of tokenized US Treasury bonds exceeds $8.6 billion.

PANews reported on November 3rd that, according to Cointelegraph, the total market capitalization of tokenized US Treasuries reached $8.6 billion as of late October, a significant increase from $7.4 billion in mid-September. BlackRock's BUIDL led the pack with approximately $2.85 billion, followed by Circle's USYC ($866 million) and Franklin Templeton's BENJI ($865 million). Fidelity's newly launched tokenized money market fund also performed well, increasing its market capitalization to $232 million.
