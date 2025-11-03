Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), noemt de digitale euro een bindmiddel voor Europese eenheid. Tegelijkertijd groeit onder voorstanders van cryptovaluta het protest, omdat zij de nieuwe munt zien als een bedreiging voor hun financiële autonomie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Wat zegt de ECB over de digitale euro? Volgens Lagarde blijft contant geld beschikbaar, maar komt er een digitale variant bij: een euro in digitale vorm, uitgegeven door de centrale bank. De ECB besloot onlangs door te gaan met de ontwikkeling van de technische infrastructuur voor een retail-CBDC (central bank digital currency). Deze kan in 2029 worden ingevoerd, afhankelijk van goedkeuring door de Europese wetgevers. De euro is volgens Lagarde “onze” munt, die mensen verbindt en vertrouwen geeft in een gedeelde toekomst. Daarmee onderstreept de ECB haar ambitie om digitale betalingen in het hele eurogebied toegankelijker te maken en minder afhankelijk te worden van externe aanbieders. The digital euro would complement banknotes and extend the benefits of cash to the digital sphere. This is important because euro cash brings us together. Europeans would have the freedom to use the digital euro for any digital payment, online or offline, throughout the euro… pic.twitter.com/XzNZbl6mD8 — European Central Bank (@ecb) October 31, 2025 Cryptogemeenschap luidt alarm Binnen de cryptowereld klinkt felle kritiek. Tegenstanders vrezen dat een centrale digitale munt zal leiden tot minder privacy en meer controle door de overheid. Op sociale media werd stevig uitgehaald, onder meer door een blockchainbedrijf dat reageerde met: “Wegwezen, heks, we gaan voor privaat geld.” Ook politiek groeit de weerstand. In Frankrijk diende parlementariër Éric Ciotti een wetsvoorstel in om CBDC’s te verbieden en juist bitcoin en euro-stablecoins te bevorderen. In Duitsland pleitte de partij Alternative für Deutschland (AfD) ervoor om bitcoin aan te merken als strategisch bezit en riep ze op tot vrijstelling van strikte Europese cryptoregels. Daarmee krijgt het debat over digitale valuta niet alleen een technische, maar ook een uitgesproken politieke dimensie. Europa zoekt balans tussen innovatie en controle De komst van de digitale euro krijgt steeds concreter vorm nu de ECB haar koers heeft bepaald. Tegelijkertijd groeit het tegengeluid, vooral vanuit de cryptosector en politiek, waar zorgen leven over centrale controle. Het Europese debat over technologische innovatie, persoonlijke vrijheid en monetair beleid blijft daarmee volop in beweging. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), noemt de digitale euro een bindmiddel voor Europese eenheid. Tegelijkertijd groeit onder voorstanders van cryptovaluta het protest, omdat zij de nieuwe munt zien als een bedreiging voor hun financiële autonomie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Wat zegt de ECB over de digitale euro? Volgens Lagarde blijft contant geld beschikbaar, maar komt er een digitale variant bij: een euro in digitale vorm, uitgegeven door de centrale bank. De ECB besloot onlangs door te gaan met de ontwikkeling van de technische infrastructuur voor een retail-CBDC (central bank digital currency). Deze kan in 2029 worden ingevoerd, afhankelijk van goedkeuring door de Europese wetgevers. De euro is volgens Lagarde “onze” munt, die mensen verbindt en vertrouwen geeft in een gedeelde toekomst. Daarmee onderstreept de ECB haar ambitie om digitale betalingen in het hele eurogebied toegankelijker te maken en minder afhankelijk te worden van externe aanbieders. The digital euro would complement banknotes and extend the benefits of cash to the digital sphere. This is important because euro cash brings us together. Europeans would have the freedom to use the digital euro for any digital payment, online or offline, throughout the euro… pic.twitter.com/XzNZbl6mD8 — European Central Bank (@ecb) October 31, 2025 Cryptogemeenschap luidt alarm Binnen de cryptowereld klinkt felle kritiek. Tegenstanders vrezen dat een centrale digitale munt zal leiden tot minder privacy en meer controle door de overheid. Op sociale media werd stevig uitgehaald, onder meer door een blockchainbedrijf dat reageerde met: “Wegwezen, heks, we gaan voor privaat geld.” Ook politiek groeit de weerstand. In Frankrijk diende parlementariër Éric Ciotti een wetsvoorstel in om CBDC’s te verbieden en juist bitcoin en euro-stablecoins te bevorderen. In Duitsland pleitte de partij Alternative für Deutschland (AfD) ervoor om bitcoin aan te merken als strategisch bezit en riep ze op tot vrijstelling van strikte Europese cryptoregels. Daarmee krijgt het debat over digitale valuta niet alleen een technische, maar ook een uitgesproken politieke dimensie. Europa zoekt balans tussen innovatie en controle De komst van de digitale euro krijgt steeds concreter vorm nu de ECB haar koers heeft bepaald. Tegelijkertijd groeit het tegengeluid, vooral vanuit de cryptosector en politiek, waar zorgen leven over centrale controle. Het Europese debat over technologische innovatie, persoonlijke vrijheid en monetair beleid blijft daarmee volop in beweging. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet

Oleh: Coinstats
2025/11/03 00:46
Lorenzo Protocol
BANK$0.08307+16.83%
Meteora
MET$0.3688+3.18%
Wink
LIKE$0.00497+3.11%
MANTRA
OM$0.09966+1.71%
FREEdom Coin
FREEDOM$0.00000002908+8.42%
Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), noemt de digitale euro een bindmiddel voor Europese eenheid. Tegelijkertijd groeit onder voorstanders van cryptovaluta het protest, omdat zij de nieuwe munt zien als een bedreiging voor hun financiële autonomie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Wat zegt de ECB over de digitale euro? Volgens Lagarde blijft contant geld beschikbaar, maar komt er een digitale variant bij: een euro in digitale vorm, uitgegeven door de centrale bank. De ECB besloot onlangs door te gaan met de ontwikkeling van de technische infrastructuur voor een retail-CBDC (central bank digital currency). Deze kan in 2029 worden ingevoerd, afhankelijk van goedkeuring door de Europese wetgevers. De euro is volgens Lagarde “onze” munt, die mensen verbindt en vertrouwen geeft in een gedeelde toekomst. Daarmee onderstreept de ECB haar ambitie om digitale betalingen in het hele eurogebied toegankelijker te maken en minder afhankelijk te worden van externe aanbieders. The digital euro would complement banknotes and extend the benefits of cash to the digital sphere. This is important because euro cash brings us together. Europeans would have the freedom to use the digital euro for any digital payment, online or offline, throughout the euro… pic.twitter.com/XzNZbl6mD8 — European Central Bank (@ecb) October 31, 2025 Cryptogemeenschap luidt alarm Binnen de cryptowereld klinkt felle kritiek. Tegenstanders vrezen dat een centrale digitale munt zal leiden tot minder privacy en meer controle door de overheid. Op sociale media werd stevig uitgehaald, onder meer door een blockchainbedrijf dat reageerde met: “Wegwezen, heks, we gaan voor privaat geld.” Ook politiek groeit de weerstand. In Frankrijk diende parlementariër Éric Ciotti een wetsvoorstel in om CBDC’s te verbieden en juist bitcoin en euro-stablecoins te bevorderen. In Duitsland pleitte de partij Alternative für Deutschland (AfD) ervoor om bitcoin aan te merken als strategisch bezit en riep ze op tot vrijstelling van strikte Europese cryptoregels. Daarmee krijgt het debat over digitale valuta niet alleen een technische, maar ook een uitgesproken politieke dimensie. Europa zoekt balans tussen innovatie en controle De komst van de digitale euro krijgt steeds concreter vorm nu de ECB haar koers heeft bepaald. Tegelijkertijd groeit het tegengeluid, vooral vanuit de cryptosector en politiek, waar zorgen leven over centrale controle. Het Europese debat over technologische innovatie, persoonlijke vrijheid en monetair beleid blijft daarmee volop in beweging. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected] untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Suka

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

What if the next meme coin wasn’t just about culture but also structure? It’s the question many investors ask as meme coin volatility rises. Communities demand more than hype, and the search for the Top New cryptos to join now is heating up. In the past 24 hours, Solana fell 0.75% to $236.52 while Polkadot […] Continue Reading: SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now
Threshold
T$0.01272-0.78%
Solana
SOL$166.18+2.38%
Hyperliquid
HYPE$41.31+0.43%
Kongsi
Coinstats2025/09/18 05:15
XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP (CRYPTO: XRP) is up 7% on Monday as traders positioned for potential ETF-driven momentum after five spot XRP exchange-traded funds are getting ready to launch. read more
XRP
XRP$2.5229+9.35%
GET
GET$0.001056+1.24%
READY
READY$0.017259+2.07%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:14
De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time.
ChangeX
CHANGE$0.00140194-0.46%
Kongsi
Cryptopolitan2025/11/10 21:15

Berita Sohor Kini

Lagi

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

FSC Chair Highlights Need for Safeguards in South Korea’s Stablecoin Push

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,489.57
$105,489.57$105,489.57

+1.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,546.31
$3,546.31$3,546.31

+0.87%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5247
$2.5247$2.5247

+9.01%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.51
$166.51$166.51

+2.44%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17932
$0.17932$0.17932

+0.69%