Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet

Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), noemt de digitale euro een bindmiddel voor Europese eenheid. Tegelijkertijd groeit onder voorstanders van cryptovaluta het protest, omdat zij de nieuwe munt zien als een bedreiging voor hun financiële autonomie. Wat zegt de ECB over de digitale euro? Volgens Lagarde blijft contant geld beschikbaar, maar komt er een digitale variant bij: een euro in digitale vorm, uitgegeven door de centrale bank. De ECB besloot onlangs door te gaan met de ontwikkeling van de technische infrastructuur voor een retail-CBDC (central bank digital currency). Deze kan in 2029 worden ingevoerd, afhankelijk van goedkeuring door de Europese wetgevers. De euro is volgens Lagarde “onze” munt, die mensen verbindt en vertrouwen geeft in een gedeelde toekomst. Daarmee onderstreept de ECB haar ambitie om digitale betalingen in het hele eurogebied toegankelijker te maken en minder afhankelijk te worden van externe aanbieders. The digital euro would complement banknotes and extend the benefits of cash to the digital sphere. This is important because euro cash brings us together. Europeans would have the freedom to use the digital euro for any digital payment, online or offline, throughout the euro… pic.twitter.com/XzNZbl6mD8 — European Central Bank (@ecb) October 31, 2025 Cryptogemeenschap luidt alarm Binnen de cryptowereld klinkt felle kritiek. Tegenstanders vrezen dat een centrale digitale munt zal leiden tot minder privacy en meer controle door de overheid. Op sociale media werd stevig uitgehaald, onder meer door een blockchainbedrijf dat reageerde met: “Wegwezen, heks, we gaan voor privaat geld.” Ook politiek groeit de weerstand. In Frankrijk diende parlementariër Éric Ciotti een wetsvoorstel in om CBDC's te verbieden en juist bitcoin en euro-stablecoins te bevorderen. In Duitsland pleitte de partij Alternative für Deutschland (AfD) ervoor om bitcoin aan te merken als strategisch bezit en riep ze op tot vrijstelling van strikte Europese cryptoregels. Daarmee krijgt het debat over digitale valuta niet alleen een technische, maar ook een uitgesproken politieke dimensie. Europa zoekt balans tussen innovatie en controle De komst van de digitale euro krijgt steeds concreter vorm nu de ECB haar koers heeft bepaald. Tegelijkertijd groeit het tegengeluid, vooral vanuit de cryptosector en politiek, waar zorgen leven over centrale controle. Het Europese debat over technologische innovatie, persoonlijke vrijheid en monetair beleid blijft daarmee volop in beweging. Het bericht Digitale euro onder druk: Lagarde drijft door, cryptogemeenschap in verzet is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 