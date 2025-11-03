Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Ethereum is opnieuw onder de $3.800 gezakt, onder druk van een golf aan shortposities en een afkoelende marktsfeer. Volgens data van Santiment staan de beursreserves ook op het laagste niveau in jaren, wat betekent dat er minder ETH beschikbaar is om te verkopen. In eerdere cycli leidde dat soort schaarste, gecombineerd met een sombere stemming, vaak tot plotselinge prijsherstel. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Shortposities nemen de overhand ETH staat nog steeds onder druk en zakte opnieuw onder $3.800, in lijn met de dalende trend die sinds begin oktober aanhoudt. De munt beweegt nu rond $3.700, met weerstand rond $3.900 tot $4.200. Data van Coinglass tonen grote verkooporders aan de bovenzijde van dat bereik en koopinteresse net onder de huidige prijs. In gewone taal betekent het dat handelaren massaal op dezelfde niveaus zitten en dat dit vaak tot een plotselinge beweging leidt zodra één kant toegeeft. Ethereum order book | Bron: Coinglass Institutionele interesse in Ethereum blijft aanwezig Ondanks de daling blijven grote spelers instappen. BlackRock kocht op 28 oktober voor ongeveer $72,5 miljoen aan ETH-ETF-aandelen, een stille maar duidelijke blijk van vertrouwen. Bedrijfstreasuries voegden in oktober bovendien 550.000 ETH toe, terwijl de koers in die maand meer dan 15 procent daalde. Zulke aankopen tijdens zwakte gingen eerder vooraf aan herstelmomenten, al biedt dat geen garantie. $ETH treasury inflows remain strong! Despite concerns of selling pressure, Ethereum treasuries recorded a net gain of over 550,000 $ETH in October. This sustained accumulation trend reflects growing confidence in ETH’s long-term value. pic.twitter.com/SVsh32zHlM — CryptoBusy (@CryptoBusy) November 3, 2025 Wat dit betekent voor handelaren Op korte termijn draait alles om de vraag of $3.700 standhoudt. Zakt de koers onder, dan kan een daling richting $3.550 volgen. Maar door de lage reserves kunnen verkopers snel door hun voorraad heen raken. Als shorts beginnen te sluiten, kan een sprong terug naar $3.900–$4.000 ontstaan. Handelaren volgen de liquiditeitszones nauwlettend en houden hun leverage laag. Maar de meningen online blijven verdeeld. Crypto Damus waarschuwt dat de grafiek “er beroerd uitziet” en dat een vijfde test van de steun rond $3.750 waarschijnlijk is, terwijl yourfriendSOMMI juist wijst op de veerkracht van dit prijsgebied. Volgens hem heeft Ethereum in de afgelopen vier jaar zeven keer rond $3.800 steun gevonden, wat erop wijst dat kopers dit niveau telkens verdedigen. Voor nu kijken beide handelaren naar dezelfde zone rond $3.700 tot $3.800, al trekken ze daar tegengestelde conclusies uit. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Ethereum is opnieuw onder de $3.800 gezakt, onder druk van een golf aan shortposities en een afkoelende marktsfeer. Volgens data van Santiment staan de beursreserves ook op het laagste niveau in jaren, wat betekent dat er minder ETH beschikbaar is om te verkopen. In eerdere cycli leidde dat soort schaarste, gecombineerd met een sombere stemming, vaak tot plotselinge prijsherstel. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Shortposities nemen de overhand ETH staat nog steeds onder druk en zakte opnieuw onder $3.800, in lijn met de dalende trend die sinds begin oktober aanhoudt. De munt beweegt nu rond $3.700, met weerstand rond $3.900 tot $4.200. Data van Coinglass tonen grote verkooporders aan de bovenzijde van dat bereik en koopinteresse net onder de huidige prijs. In gewone taal betekent het dat handelaren massaal op dezelfde niveaus zitten en dat dit vaak tot een plotselinge beweging leidt zodra één kant toegeeft. Ethereum order book | Bron: Coinglass Institutionele interesse in Ethereum blijft aanwezig Ondanks de daling blijven grote spelers instappen. BlackRock kocht op 28 oktober voor ongeveer $72,5 miljoen aan ETH-ETF-aandelen, een stille maar duidelijke blijk van vertrouwen. Bedrijfstreasuries voegden in oktober bovendien 550.000 ETH toe, terwijl de koers in die maand meer dan 15 procent daalde. Zulke aankopen tijdens zwakte gingen eerder vooraf aan herstelmomenten, al biedt dat geen garantie. $ETH treasury inflows remain strong! Despite concerns of selling pressure, Ethereum treasuries recorded a net gain of over 550,000 $ETH in October. This sustained accumulation trend reflects growing confidence in ETH’s long-term value. pic.twitter.com/SVsh32zHlM — CryptoBusy (@CryptoBusy) November 3, 2025 Wat dit betekent voor handelaren Op korte termijn draait alles om de vraag of $3.700 standhoudt. Zakt de koers onder, dan kan een daling richting $3.550 volgen. Maar door de lage reserves kunnen verkopers snel door hun voorraad heen raken. Als shorts beginnen te sluiten, kan een sprong terug naar $3.900–$4.000 ontstaan. Handelaren volgen de liquiditeitszones nauwlettend en houden hun leverage laag. Maar de meningen online blijven verdeeld. Crypto Damus waarschuwt dat de grafiek “er beroerd uitziet” en dat een vijfde test van de steun rond $3.750 waarschijnlijk is, terwijl yourfriendSOMMI juist wijst op de veerkracht van dit prijsgebied. Volgens hem heeft Ethereum in de afgelopen vier jaar zeven keer rond $3.800 steun gevonden, wat erop wijst dat kopers dit niveau telkens verdedigen. Voor nu kijken beide handelaren naar dezelfde zone rond $3.700 tot $3.800, al trekken ze daar tegengestelde conclusies uit. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt

Oleh: Coinstats
2025/11/03 20:31
OP
OP$0.4348+1.63%
Ethereum
ETH$3,541.82+0.35%
MANTRA
OM$0.10006+1.98%
Meteora
MET$0.3703+3.23%
Wink
LIKE$0.004969+3.04%
Ethereum is opnieuw onder de $3.800 gezakt, onder druk van een golf aan shortposities en een afkoelende marktsfeer. Volgens data van Santiment staan de beursreserves ook op het laagste niveau in jaren, wat betekent dat er minder ETH beschikbaar is om te verkopen. In eerdere cycli leidde dat soort schaarste, gecombineerd met een sombere stemming, vaak tot plotselinge prijsherstel. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Shortposities nemen de overhand ETH staat nog steeds onder druk en zakte opnieuw onder $3.800, in lijn met de dalende trend die sinds begin oktober aanhoudt. De munt beweegt nu rond $3.700, met weerstand rond $3.900 tot $4.200. Data van Coinglass tonen grote verkooporders aan de bovenzijde van dat bereik en koopinteresse net onder de huidige prijs. In gewone taal betekent het dat handelaren massaal op dezelfde niveaus zitten en dat dit vaak tot een plotselinge beweging leidt zodra één kant toegeeft. Ethereum order book | Bron: Coinglass Institutionele interesse in Ethereum blijft aanwezig Ondanks de daling blijven grote spelers instappen. BlackRock kocht op 28 oktober voor ongeveer $72,5 miljoen aan ETH-ETF-aandelen, een stille maar duidelijke blijk van vertrouwen. Bedrijfstreasuries voegden in oktober bovendien 550.000 ETH toe, terwijl de koers in die maand meer dan 15 procent daalde. Zulke aankopen tijdens zwakte gingen eerder vooraf aan herstelmomenten, al biedt dat geen garantie. $ETH treasury inflows remain strong! Despite concerns of selling pressure, Ethereum treasuries recorded a net gain of over 550,000 $ETH in October. This sustained accumulation trend reflects growing confidence in ETH’s long-term value. pic.twitter.com/SVsh32zHlM — CryptoBusy (@CryptoBusy) November 3, 2025 Wat dit betekent voor handelaren Op korte termijn draait alles om de vraag of $3.700 standhoudt. Zakt de koers onder, dan kan een daling richting $3.550 volgen. Maar door de lage reserves kunnen verkopers snel door hun voorraad heen raken. Als shorts beginnen te sluiten, kan een sprong terug naar $3.900–$4.000 ontstaan. Handelaren volgen de liquiditeitszones nauwlettend en houden hun leverage laag. Maar de meningen online blijven verdeeld. Crypto Damus waarschuwt dat de grafiek “er beroerd uitziet” en dat een vijfde test van de steun rond $3.750 waarschijnlijk is, terwijl yourfriendSOMMI juist wijst op de veerkracht van dit prijsgebied. Volgens hem heeft Ethereum in de afgelopen vier jaar zeven keer rond $3.800 steun gevonden, wat erop wijst dat kopers dit niveau telkens verdedigen. Voor nu kijken beide handelaren naar dezelfde zone rond $3.700 tot $3.800, al trekken ze daar tegengestelde conclusies uit. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected] untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Suka

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

What if the next meme coin wasn’t just about culture but also structure? It’s the question many investors ask as meme coin volatility rises. Communities demand more than hype, and the search for the Top New cryptos to join now is heating up. In the past 24 hours, Solana fell 0.75% to $236.52 while Polkadot […] Continue Reading: SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now
Threshold
T$0.01276-0.46%
Solana
SOL$166.46+2.21%
Hyperliquid
HYPE$41.53+1.09%
Kongsi
Coinstats2025/09/18 05:15
XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

XRP (CRYPTO: XRP) is up 7% on Monday as traders positioned for potential ETF-driven momentum after five spot XRP exchange-traded funds are getting ready to launch. read more
XRP
XRP$2.5278+9.46%
GET
GET$0.001056+1.24%
READY
READY$0.017259+2.00%
Kongsi
Coinstats2025/11/10 20:14
De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time.
ChangeX
CHANGE$0.001401-0.61%
Kongsi
Cryptopolitan2025/11/10 21:15

Berita Sohor Kini

Lagi

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

XRP Surges 7% As ETFs Get Ready To Launch: How High Can It Go?

De Guindos says the ECB sees no need to change interest rates at this time

Stay Informed: Key Developments Shaping the Cryptocurrency Landscape

FSC Chair Highlights Need for Safeguards in South Korea’s Stablecoin Push

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,397.90
$105,397.90$105,397.90

+1.57%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,540.97
$3,540.97$3,540.97

+0.71%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5254
$2.5254$2.5254

+9.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.45
$166.45$166.45

+2.41%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17958
$0.17958$0.17958

+0.84%