Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt

Ethereum is opnieuw onder de $3.800 gezakt, onder druk van een golf aan shortposities en een afkoelende marktsfeer. Volgens data van Santiment staan de beursreserves ook op het laagste niveau in jaren, wat betekent dat er minder ETH beschikbaar is om te verkopen. In eerdere cycli leidde dat soort schaarste, gecombineerd met een sombere stemming, vaak tot plotselinge prijsherstel. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Shortposities nemen de overhand ETH staat nog steeds onder druk en zakte opnieuw onder $3.800, in lijn met de dalende trend die sinds begin oktober aanhoudt. De munt beweegt nu rond $3.700, met weerstand rond $3.900 tot $4.200. Data van Coinglass tonen grote verkooporders aan de bovenzijde van dat bereik en koopinteresse net onder de huidige prijs. In gewone taal betekent het dat handelaren massaal op dezelfde niveaus zitten en dat dit vaak tot een plotselinge beweging leidt zodra één kant toegeeft. Ethereum order book | Bron: Coinglass Institutionele interesse in Ethereum blijft aanwezig Ondanks de daling blijven grote spelers instappen. BlackRock kocht op 28 oktober voor ongeveer $72,5 miljoen aan ETH-ETF-aandelen, een stille maar duidelijke blijk van vertrouwen. Bedrijfstreasuries voegden in oktober bovendien 550.000 ETH toe, terwijl de koers in die maand meer dan 15 procent daalde. Zulke aankopen tijdens zwakte gingen eerder vooraf aan herstelmomenten, al biedt dat geen garantie. $ETH treasury inflows remain strong! Despite concerns of selling pressure, Ethereum treasuries recorded a net gain of over 550,000 $ETH in October. This sustained accumulation trend reflects growing confidence in ETH’s long-term value. pic.twitter.com/SVsh32zHlM — CryptoBusy (@CryptoBusy) November 3, 2025 Wat dit betekent voor handelaren Op korte termijn draait alles om de vraag of $3.700 standhoudt. Zakt de koers onder, dan kan een daling richting $3.550 volgen. Maar door de lage reserves kunnen verkopers snel door hun voorraad heen raken. Als shorts beginnen te sluiten, kan een sprong terug naar $3.900–$4.000 ontstaan. Handelaren volgen de liquiditeitszones nauwlettend en houden hun leverage laag. Maar de meningen online blijven verdeeld. Crypto Damus waarschuwt dat de grafiek “er beroerd uitziet” en dat een vijfde test van de steun rond $3.750 waarschijnlijk is, terwijl yourfriendSOMMI juist wijst op de veerkracht van dit prijsgebied. Volgens hem heeft Ethereum in de afgelopen vier jaar zeven keer rond $3.800 steun gevonden, wat erop wijst dat kopers dit niveau telkens verdedigen. Voor nu kijken beide handelaren naar dezelfde zone rond $3.700 tot $3.800, al trekken ze daar tegengestelde conclusies uit. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Ethereum is opnieuw onder de $3.800 gezakt, onder druk van een golf aan shortposities en een afkoelende marktsfeer. Volgens data van Santiment staan de beursreserves ook op het laagste niveau in jaren, wat betekent dat er minder ETH beschikbaar is om te verkopen. In eerdere cycli leidde dat soort schaarste, gecombineerd met een sombere stemming, vaak tot plotselinge prijsherstel. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Shortposities nemen de overhand ETH staat nog steeds onder druk en zakte opnieuw onder $3.800, in lijn met de dalende trend die sinds begin oktober aanhoudt. De munt beweegt nu rond $3.700, met weerstand rond $3.900 tot $4.200. Data van Coinglass tonen grote verkooporders aan de bovenzijde van dat bereik en koopinteresse net onder de huidige prijs. In gewone taal betekent het dat handelaren massaal op dezelfde niveaus zitten en dat dit vaak tot een plotselinge beweging leidt zodra één kant toegeeft. Ethereum order book | Bron: Coinglass Institutionele interesse in Ethereum blijft aanwezig Ondanks de daling blijven grote spelers instappen. BlackRock kocht op 28 oktober voor ongeveer $72,5 miljoen aan ETH-ETF-aandelen, een stille maar duidelijke blijk van vertrouwen. Bedrijfstreasuries voegden in oktober bovendien 550.000 ETH toe, terwijl de koers in die maand meer dan 15 procent daalde. Zulke aankopen tijdens zwakte gingen eerder vooraf aan herstelmomenten, al biedt dat geen garantie. $ETH treasury inflows remain strong! Despite concerns of selling pressure, Ethereum treasuries recorded a net gain of over 550,000 $ETH in October. This sustained accumulation trend reflects growing confidence in ETH’s long-term value. pic.twitter.com/SVsh32zHlM — CryptoBusy (@CryptoBusy) November 3, 2025 Wat dit betekent voor handelaren Op korte termijn draait alles om de vraag of $3.700 standhoudt. Zakt de koers onder, dan kan een daling richting $3.550 volgen. Maar door de lage reserves kunnen verkopers snel door hun voorraad heen raken. Als shorts beginnen te sluiten, kan een sprong terug naar $3.900–$4.000 ontstaan. Handelaren volgen de liquiditeitszones nauwlettend en houden hun leverage laag. Maar de meningen online blijven verdeeld. Crypto Damus waarschuwt dat de grafiek “er beroerd uitziet” en dat een vijfde test van de steun rond $3.750 waarschijnlijk is, terwijl yourfriendSOMMI juist wijst op de veerkracht van dit prijsgebied. Volgens hem heeft Ethereum in de afgelopen vier jaar zeven keer rond $3.800 steun gevonden, wat erop wijst dat kopers dit niveau telkens verdedigen. Voor nu kijken beide handelaren naar dezelfde zone rond $3.700 tot $3.800, al trekken ze daar tegengestelde conclusies uit. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum zakt onder $3.800 terwijl shorts oplopen en liquiditeit afneemt is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.