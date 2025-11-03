Global listed companies net bought $366 million worth of Bitcoin last week, with Strategy& adding 397 Bitcoins in a single week.

PANews reported on November 3 that, according to SoSoValue data, as of November 3, 2025 (Eastern Time), global listed companies (excluding mining companies) had a total net purchase of $366 million in Bitcoin last week.
Strategy (formerly MicroStrategy) invested $45.6 million last week to acquire 397 Bitcoins at a price of $114,771, bringing its total holdings to 641,205 Bitcoins.
As of press time, the total number of Bitcoins held by listed companies worldwide (excluding mining companies) is 875,580, with a current market value of approximately US$94.34 billion, accounting for 4.39% of Bitcoin's circulating market capitalization.
