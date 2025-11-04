Liquid, a perp DEX aggregator, has raised $7.6 million in seed funding, led by Paradigm.

PANews reported on November 4th that Liquid, a decentralized perpetual contract aggregator, has completed a $7.6 million seed funding round, led by Paradigm, with participation from General Catalyst and several angel investors in the crypto and technology sectors. Liquid integrates platforms such as Hyperliquid, Lighter, and Ostium, providing a one-stop solution for non-custodial trading, yield, risk control, and analytics. The founder is Franklyn Wang, former head of AI at Two Sigma. The platform has already facilitated over $500 million in trading volume.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.