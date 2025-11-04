Machi's account is almost wiped out, with cumulative losses reaching $13.33 million since October.

PANews reported on November 4th that, according to AiYi's monitoring, Machi's 2,500 ETH long positions were liquidated last night at $3,760.53, resulting in a loss of $1.073 million. His account currently has only $16,700 remaining. Since October, he has deposited a total of 1.727 million USDC into Hyperliquid, almost all of which has been lost, bringing the total loss in his HL account to $13.33 million.
