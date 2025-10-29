PayPal bouwt samen met Mastercard aan AI betalingen

De betaalindustrie zet een grote stap richting volledig geautomatiseerde transacties. PayPal en Mastercard kondigden aan dat ze samenwerken aan een nieuw systeem waarbij AI betalingen zelfstandig kan uitvoeren, binnen vooraf ingestelde grenzen door de gebruiker. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord AI die je rekeningen betaalt Tot nu toe moesten gebruikers van PayPal elke betaling handmatig bevestigen. Dat verandert in 2026, wanneer Mastercard’s Agent Pay platform direct wordt geïntegreerd in de PayPal wallet. Deze technologie maakt het mogelijk voor AI agents om dagelijkse betalingen automatisch uit te voeren, zoals het betalen van rekeningen, het bestellen van vaste boodschappen of het verlengen van abonnementen. Gebruikers kunnen hun eigen AI assistenten koppelen aan hun PayPal account, bijvoorbeeld shoppingbots, budgethulpen of reisplanners. Die AI’s kunnen vervolgens aankopen doen via Mastercard’s netwerk, zonder dat de gebruiker elke transactie hoeft goed te keuren. Michelle Gill, executive VP bij PayPal, zegt: “Het doel is consumenten meer vertrouwen en controle te geven, terwijl betalingen sneller en slimmer verlopen.” Veiligheid door ‘Agentic Acceptance Framework’ Om te voorkomen dat AI’s ongecontroleerd geld uitgeven, gebruikt Mastercard een speciaal Agentic Acceptance Framework. Dit systeem controleert dat AI assistenten binnen de door de gebruiker ingestelde limieten blijven, bijvoorbeeld per aankoop of per maand. De proef start begin 2026 en zal later dat jaar breder beschikbaar worden. Volgens beide bedrijven biedt de samenwerking voordelen voor zowel consumenten als winkeliers: snellere betalingen, minder frictie bij online aankopen en meer ruimte voor gepersonaliseerde koopervaringen. PayPal breidt samenwerking met OpenAI uit

Op dezelfde dag kondigde PayPal nog een opvallende stap aan: een samenwerking met OpenAI. ChatGPT gebruikers kunnen binnenkort direct via PayPal afrekenen, zonder de chat te verlaten. Ook kunnen verkopers hun producten aanbieden binnen ChatGPT zelf, gekoppeld aan PayPal's wereldwijde netwerk van handelaren. Het nieuws zorgde voor een koersstijging van 14% voor PayPal in de voorbeurshandel. AI als nieuwe schakel in online winkelen De ontwikkeling van PayPal en Mastercard past in een bredere trend waarin AI steeds meer taken overneemt in het koopproces. Waar eerdere experimenten van techbedrijven als Perplexity en ChatGPT nog moeite hadden om een aankoop succesvol af te ronden, lijkt deze integratie een praktische oplossing te bieden. Door AI direct te koppelen aan bestaande betaalsystemen, wordt ‘autonoom winkelen’ een stap dichterbij realiteit. De toekomst van betalen Met dit project zetten PayPal en Mastercard een grote stap richting een wereld waarin AI betalingen vanzelfsprekend worden. De combinatie van gebruiksgemak, snelheid en controle maakt het concept aantrekkelijk voor miljoenen consumenten. 