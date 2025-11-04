Polymarket herstelt en Kalshi loopt voorop in prediction markets – sector wint momentum

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De prediction markets zitten weer in de lift, en weten nu ook de aandacht te trekken van de fintech sector op de crypto markt. Polymarket loopt voorop, maar ook Kalshi is aan een stevige opmars bezig. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Prediction markets eisen de aandacht op In de afgelopen maand hebben prediction markets een flinke stijging in gebruikersaantallen laten zien. Polymarket, de grootste partij op dit gebied, noteerde 477.850 actieve traders op het platform. Een maand eerder waren dit er nog 246.610. Concurrent Kalshi zag een vergelijkbare groei – samen zijn deze twee aanbieders van prediction markets goed voor een maandelijks volume van $ 34,7 miljard Bij prediction markets koop je aandelen die via smart contracts gekoppeld zijn aan de uitkomsten van bepaalde zaken. In de afgelopen maand waren met name aandelen die te doen hebben met de Fed rentebeslissing, het aftreden van Xi Jinping, de World Series en de burgemeestersverkiezing van New York populair. Welke prediction markets zijn het populairst? Bron: TheBlock. Denk je bijvoorbeeld dat Zohran Mamdani de nieuwe burgemeester van the Big Apple zal worden, dan kun je op Polymarket of Kalshi een aandeel kopen dat een bepaald bedrag uitbetaald zodra hij verkozen is. Mocht Mamdani echter verliezen, dan zal je niet uitbetaald worden en verliest je aandeel waarde op de prediction market. Crypto markt toont meer interesse in Polymarket en Kalshi Sommige traders zien prediction markets als een vorm van gokken, en deze vergelijking is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Desondanks begint de crypto markt steeds meer interesse in platformen als Polymarket en Kalshi te tonen, aangezien zij de verwachtingen van ‘de massa’ inzichtelijk maken; ze brengen immers kennis, inschattingen en informatie van veel verschillende deelnemers samen. Nieuwe informatie wordt direct in de prijzen verwerkt, waardoor prediction markets (zeker op de korte termijn) betere graadmeters zijn dan peilingen of expertpanels. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Daarnaast brengen prediction markets een hoge mate van transparantie met zich mee – de marktprijs is een ondubbelzinnige indicator die aangeeft wat de verwachting van de crypto markt is. Bovendien zorgt de financiële prikkel (je kunt met prediction markets immers ook gewoon je geld verliezen) ervoor dat gebruikers hun echte verwachtingen of voorspellingen geven; iets wat bij (bijvoorbeeld) een enquête niet altijd het geval is. Kalshi is inmiddels groter dan Polymarket. Bron: TheBlock. Het is dan ook niet zo vreemd dat grote spelers op de crypto markt interesse tonen in prediction markets. Met name Kalshi, dat sinds september hogere volumes noteert dan Polymarket, lijkt hierbij gewild te zijn. Het bedrijf krijgt, volgens informatie van Bloomberg, investeringsvoorstellen van VCs die het project op $ 12 miljard valueren. Institutionele investeringen versterken de positie van platformen met prediction markets; het lijkt dan ook goed mogelijk dat Kalshi en Polymarket hun groei van de afgelopen maand(en) door zullen zetten. Is de crypto markt voldoende gedecentraliseerd? Hoewel institutionele investeringen in platformen als Kalshi en Polymarket door een flink gedeelte van de crypto markt worden toegejuicht, zijn er ook traders die moeite hebben met deze kapitaalinstroom. Met de gewilde decentralisatie, waar crypto lange tijd om bekend stond, heeft het immers weinig te maken. Gelukkig voor deze investeerders zijn er andere projecten op de crypto markt waar de community nog wel echt centraal staat. Zo zijn er gedecentraliseerde exchanges (die het zeer goed doen) en tokens. Een goed voorbeeld hiervan is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe cryptomunt met de potentie om een enorme stijging neer te zetten. Maxi Doge kent geen ingewikkeld platform, maar wil als meme coin groeien met behulp van virale memes en marketing. Stijgt de token in waarde, dan zijn het de vroege investeerders die het meest profiteren. Maxi Doge zit momenteel nog in de presale, waarin de token voor een stapsgewijs oplopende prijs wordt verkocht. Koop je de munt nu, dan kun je hem al direct in een smart staking contract plaatsen. Het dynamische rendement dat je hierop krijgt staat momenteel op 79%. Je hebt geen prediciton markets nodig om in te kunnen zien dat $MAXI een mooie kans op buitengewone winsten geeft – wacht dus niet te lang en investeer nu in de presale van Maxi Doge! Nu naar Maxi Doge i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Polymarket herstelt en Kalshi loopt voorop in prediction markets – sector wint momentum is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De prediction markets zitten weer in de lift, en weten nu ook de aandacht te trekken van de fintech sector op de crypto markt. Polymarket loopt voorop, maar ook Kalshi is aan een stevige opmars bezig. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Prediction markets eisen de aandacht op In de afgelopen maand hebben prediction markets een flinke stijging in gebruikersaantallen laten zien. Polymarket, de grootste partij op dit gebied, noteerde 477.850 actieve traders op het platform. Een maand eerder waren dit er nog 246.610. Concurrent Kalshi zag een vergelijkbare groei – samen zijn deze twee aanbieders van prediction markets goed voor een maandelijks volume van $ 34,7 miljard Bij prediction markets koop je aandelen die via smart contracts gekoppeld zijn aan de uitkomsten van bepaalde zaken. In de afgelopen maand waren met name aandelen die te doen hebben met de Fed rentebeslissing, het aftreden van Xi Jinping, de World Series en de burgemeestersverkiezing van New York populair. Welke prediction markets zijn het populairst? Bron: TheBlock. Denk je bijvoorbeeld dat Zohran Mamdani de nieuwe burgemeester van the Big Apple zal worden, dan kun je op Polymarket of Kalshi een aandeel kopen dat een bepaald bedrag uitbetaald zodra hij verkozen is. Mocht Mamdani echter verliezen, dan zal je niet uitbetaald worden en verliest je aandeel waarde op de prediction market. Crypto markt toont meer interesse in Polymarket en Kalshi Sommige traders zien prediction markets als een vorm van gokken, en deze vergelijking is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Desondanks begint de crypto markt steeds meer interesse in platformen als Polymarket en Kalshi te tonen, aangezien zij de verwachtingen van ‘de massa’ inzichtelijk maken; ze brengen immers kennis, inschattingen en informatie van veel verschillende deelnemers samen. Nieuwe informatie wordt direct in de prijzen verwerkt, waardoor prediction markets (zeker op de korte termijn) betere graadmeters zijn dan peilingen of expertpanels. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Daarnaast brengen prediction markets een hoge mate van transparantie met zich mee – de marktprijs is een ondubbelzinnige indicator die aangeeft wat de verwachting van de crypto markt is. Bovendien zorgt de financiële prikkel (je kunt met prediction markets immers ook gewoon je geld verliezen) ervoor dat gebruikers hun echte verwachtingen of voorspellingen geven; iets wat bij (bijvoorbeeld) een enquête niet altijd het geval is. Kalshi is inmiddels groter dan Polymarket. Bron: TheBlock. Het is dan ook niet zo vreemd dat grote spelers op de crypto markt interesse tonen in prediction markets. Met name Kalshi, dat sinds september hogere volumes noteert dan Polymarket, lijkt hierbij gewild te zijn. Het bedrijf krijgt, volgens informatie van Bloomberg, investeringsvoorstellen van VCs die het project op $ 12 miljard valueren. Institutionele investeringen versterken de positie van platformen met prediction markets; het lijkt dan ook goed mogelijk dat Kalshi en Polymarket hun groei van de afgelopen maand(en) door zullen zetten. Is de crypto markt voldoende gedecentraliseerd? Hoewel institutionele investeringen in platformen als Kalshi en Polymarket door een flink gedeelte van de crypto markt worden toegejuicht, zijn er ook traders die moeite hebben met deze kapitaalinstroom. Met de gewilde decentralisatie, waar crypto lange tijd om bekend stond, heeft het immers weinig te maken. Gelukkig voor deze investeerders zijn er andere projecten op de crypto markt waar de community nog wel echt centraal staat. Zo zijn er gedecentraliseerde exchanges (die het zeer goed doen) en tokens. Een goed voorbeeld hiervan is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe cryptomunt met de potentie om een enorme stijging neer te zetten. Maxi Doge kent geen ingewikkeld platform, maar wil als meme coin groeien met behulp van virale memes en marketing. Stijgt de token in waarde, dan zijn het de vroege investeerders die het meest profiteren. Maxi Doge zit momenteel nog in de presale, waarin de token voor een stapsgewijs oplopende prijs wordt verkocht. Koop je de munt nu, dan kun je hem al direct in een smart staking contract plaatsen. Het dynamische rendement dat je hierop krijgt staat momenteel op 79%. Je hebt geen prediciton markets nodig om in te kunnen zien dat $MAXI een mooie kans op buitengewone winsten geeft – wacht dus niet te lang en investeer nu in de presale van Maxi Doge! Nu naar Maxi Doge i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Polymarket herstelt en Kalshi loopt voorop in prediction markets – sector wint momentum is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.