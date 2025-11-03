SOL Strategies disclosed that its treasury currently holds approximately 526,500 SOL tokens.

PANews reported on November 3rd that SOL Strategies, a publicly listed company, disclosed in its October business update that as of October 31, 2025, its treasury currently holds 526,513 SOL; of which 8,000 SOL have been converted into laineSOL and invested in the DeFi field, while the underlying SOL remains staked on Laine validator nodes. In September, its own validator nodes earned approximately 787 SOL in SOL rewards.
