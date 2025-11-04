StakeWise has recovered over $20 million in stolen assets through emergency multi-sign-in services and will return the funds to users proportionally.

PANews reported on November 4th that StakeWise tweeted that its DAO emergency multisignature team has recovered 5,041 osETH (approximately $19 million) and all 13,495 osGNO (approximately $1.7 million), totaling approximately $20.7 million, representing 73.5% of the osETH stolen in the Balancer V2 vulnerability. The remaining osETH could not be recovered because the attacker quickly converted it into ETH. The recovered assets will be returned to users according to their pre-incident holdings. A full review report will be released soon.
