Strategy-aandelen komen naar Europa voor nieuwe Bitcoin-koopronde

Bitcoin-treasury Strategy Inc. bereidt een eurogenoteerde aandelenuitgifte voor om extra kapitaal op te halen voor Bitcoin-aankopen. Het bedrijf wil 3,5 miljoen aandelen plaatsen van de Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE) met een jaarlijks contant dividend van 10 procent. De opbrengst gaat naar Bitcoin en naar de bedrijfsvoering, staat in de aanvraag. De stap komt terwijl Bitcoin rond $104.000 handelt en de markt sinds begin oktober onder druk staat.

Details van de nieuwe STRE uitgifte van Strategy Het gaat om 3,5 miljoen preferente aandelen met een stuksprijs van €100 en tickersymbool STRE. Deze aandelen bieden beleggers voorrang bij dividenduitkeringen, een structuur die vaak gebruikt wordt om stabiel kapitaal op te halen zonder bestaande aandeelhouders te verwateren. Het dividend is cumulatief en wordt per kwartaal uitgekeerd vanaf 31 december 2025. Wordt een betaling overgeslagen, dan telt die op en kan het tarief per periode met 100 basispunten oplopen, tot maximaal 18 procent per jaar. De uitgifte richt zich op gekwalificeerde beleggers in de EU en het VK en is niet toegankelijk voor retailbeleggers. De netto-opbrengst gaat naar nieuwe Bitcoin-aankopen en naar de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarmee blijft Strategy zijn financiering koppelen aan de groei van zijn Bitcoin-voorraad. De plaatsing wordt begeleid door een consortium van banken, waaronder Barclays, Morgan Stanley, Moelis, SG Americas, TD Securities, Canaccord Genuity en StoneX. $STRE (“Stream”) is our Perpetual Preferred Stock offering a fixed 10% Euro dividend. $MSTR pic.twitter.com/caH2tmc7Og — Strategy (@Strategy) November 4, 2025 Strategy bouwt op eerdere financieringsrondes Strategy gebruikt al jaren dezelfde route: nieuw eigen vermogen ophalen en daarmee Bitcoin toevoegen. In mei plaatste het $2,1 miljard aan STRF-preferente aandelen en in juli volgde $500 miljoen STRC. De voorraad staat nu op 641.205 BTC, ingekocht voor ongeveer $47,5 miljard, na nog 397 BTC begin november. De aanpak van oprichter Michael Saylor dateert uit 2020 en heeft het Strategy gemaakt tot de grootste zakelijke Bitcoinkoper ter wereld. Wie is Michael Saylor? Michael Saylor is de medeoprichter en Executive Chairman van Strategy (voorheen MicroStrategy). Hij staat bekend als een van de meest uitgesproken en invloedrijke voorvechters van Bitcoin wereldwijd. Onder zijn leiding heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de grootste publieke houder van bitcoin. Saylor ziet bitcoin als de ultieme vorm van digitaal kapitaal en maakt er geen geheim van dat hij het als toekomstig mondiaal geld beschouwt. Met zijn visie en vasthoudendheid inspireert hij zowel bedrijven als individuele investeerders om zich in de bitcoinrevolutie te verdiepen. Aandelenuitgifte terwijl Bitcoin verder wegzakt De aanvraag komt op het moment dat Bitcoin rond $104.000 noteert, ruim 9 procent lager dan zeven dagen geleden. Het sentiment is voorzichtig en veel partijen verminderen risico, maar Strategy kiest het omgekeerde pad en koopt door. Saylor zei vorige week tegen beleggers dat de focus ligt op balansversterking via nieuwe financiering en het omzetten van die middelen in Bitcoin. Analisten zien overtuiging, maar wijzen ook op meer gevoeligheid als de daling versnelt. Wat dit betekent voor beleggers Strategy blijft een uitzondering in een markt die juist voorzichtiger wordt. Waar andere bedrijven wachten tot het sentiment verbetert, gebruikt Strategy de dip om zijn positie te vergroten. Dat maakt de euro-uitgifte een signaal dat het bedrijf zijn Bitcoin-strategie niet afbouwt, maar verdiept. Of beleggers dat belonen met een sterke vraag naar de nieuwe aandelen, zal pas blijken zodra de handel in Europa van start gaat.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Strategy-aandelen komen naar Europa voor nieuwe Bitcoin-koopronde is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 