The post Strategy Buys More Bitcoin Worth $45.6M appeared first on Coinpedia Fintech News
Michael Saylor’s “Strategy” purchased 397 Bitcoin for about $45.6 million at an average price of $114,771 per coin and has achieved a 26.1% BTC yield year-to-date in 2025. As of November 2, 2025, MicroStrategy holds 641,205 Bitcoin, acquired for roughly $47.49 billion at an average cost of $74,057 each. This strong performance highlights the company’s continued investment and confidence in Bitcoin’s long-term value.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.