Strategy Introduces $STRE to Boost Bitcoin Holdings

Strategy Inc has announced the launch of $STRE, its first euro-denominated perpetual preferred stock, offering 3.5 million shares priced at €100 each. This euro-denominated stock pays 10% annual dividends, payable quarterly starting December 31, 2025. The funds raised will be used for general corporate purposes, including buying Bitcoin and supporting working capital. This move supports Strategy’s ongoing plan to expand its Bitcoin holdings and strengthen its financial position.
