Strive plans to issue SATA preferred shares to raise funds to increase its Bitcoin holdings, with an initial annual interest rate of 12%.

PANews reported on November 4th that, according to CoinDesk, Nasdaq-listed asset management company Strive (ASST) announced plans to issue 1.25 million SATA preferred shares with an initial annualized dividend of 12% and monthly cash dividends. The funds raised will be used to increase its Bitcoin holdings, expand operations, and potentially repurchase shares. This move draws inspiration from MicroStrategy's fundraising model to reduce the risk of common stock dilution. Strive currently holds nearly 6,000 BTC and plans to increase that to approximately 11,000 BTC after acquiring Semler.
