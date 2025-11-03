Tharimmune completes $540 million private funding round to establish Canton token treasury

PANews reported on November 3 that Nasdaq-listed Thaimmune announced the completion of a $540 million private placement, led by DRW and Liberty City Ventures, with participation from ARK Invest, Bitwave, Broadridge, Clear Street, Copper, Digital Asset, and other companies. The new funds will support the company in establishing a Canton utility token treasury and purchasing tokens.
Previously, it was reported that DRW was leading talks to raise $500 million for a publicly traded company, Canton Token Reserve.
Penafian: Artikel yang disiarkan semula di laman web ini diperoleh daripada platform awam dan disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Mereka tidak semestinya mencerminkan pandangan MEXC. Semua hak kekal dengan pengarang asal. Jika anda percaya ada kandungan yang melanggar hak pihak ketiga, sila hubungi [email protected]
untuk dialih keluar. MEXC tidak memberi jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa kandungan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan maklumat yang diberikan. Kandungan itu tidak membentuk nasihat kewangan, undang-undang atau profesional lain, dan ia juga tidak boleh dianggap sebagai cadangan atau pengesahan oleh MEXC.